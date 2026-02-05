Комаровский: все жители Украины имеют проблемы с психикой из-за стресса

Украинский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил в интервью YouTube-каналу «Разные люди», что все жители Украина уже имеют проблемы с психикой из-за постоянного стресса.

«У всех жителей Украины уже есть проблемы с психическим здоровьем и однозначно нарастают проблемы с телесным здоровьем», — поделился Комаровский.

Он добавил, что проблемы со здоровьем телесным и психическим будут чуть ли не определяющим фактором всей послевоенной жизни страны. Хронический стресс, вызванный боевыми действиями, может спровоцировать рост заболеваний сердца, сосудов, а также онкологических болезней.

До этого депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в уничтожении населения страны через территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

Дмитрук прокомментировал видео, на котором женщина стоит на коленях перед полицейскими и просит не забирать ее сына в ряды украинской армии.

Ранее ученые объяснили, что физическая активность снижает тревогу и депрессию, меняя отношение к стрессу.