На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

ИКИ РАН: на Земле зарегистрированы магнитные бури планетарного масштаба
Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

На Земле начались магнитные бури планетарного масштаба, а в западном полушарии зафиксированы сильные полярные сияния. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«В настоящий момент уровень составляет G1 (слабые бури), но в течение суток возможен рост до уровня G2-G3», — говорится в публикации.

Отмечается, что в настоящий момент в Канаде и над северными штатами США наблюдаются полярные сияния — они уже достигли максимального десятого уровня по интенсивности.

В свою очередь на территории России ситуация прояснится примерно через десять часов, добавили ученые. По их данным, это случится, когда линия раздела дня и ночи переместится на Европейскую часть страны.

До этого в ИКИ РАН заявили, что причиной таких «возмущений» магнитного поля Земли стали центры солнечной активности, которые только 3 февраля вышли в зону влияния на планету.

4 февраля на Солнце произошло восемь крупных вспышек класса мощности (М). Отмечается, что класс (М) является предпоследним классом мощности. Первая из серии вспышек произошла в 01:50 часов мск, ее мощность составила М2.0. Позже была зарегистрирована вспышка мощностью М4.9, она длилась 24 минуты.

Ранее астрономы зафиксировали загадочную «солнечную птицу».
 
