Общество

Лжегазовщиков обязали выплатить треть миллиарда за взрыв в новосибирской многоэтажке

Суд взыскал 335 млн рублей с лжегазовщиков за взрыв в многоэтажке Новосибирска
Владимир Николаев/РИА Новости

Омский областной суд взыскал с лжегазовщиков более 335 млн рублей за взрыв газа в жилом доме в Новосибирске в 2023 году. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что с иском в суд обратился прокурор. Следствие установило, что двое жителей Омской области представились сотрудниками «Межрегионгаз-сервиса» и выполнили некачественный монтаж газовых шлангов в квартирах дома в Заельцовском районе Новосибирска, из-за чего 9 февраля 2023 года произошла утечка пропана и взрыв. Обрушились два подъезда пятиэтажного дома. 15 человек не выжили, более 130 человек признаны потерпевшими.

Мужчины имеют судимости по уголовным статьям. Деньги, которые они обязаны будут выплатить, пойдут на возмещение ущерба, возмещенного мэрией пострадавшим.

28 января kp.ru сообщала, что в Махачкале удалось предотвратить серьезную аварию благодаря тому, что мужчина остался ночевать у родственника.

Инцидент произошел в поселке Редукторном. Молодой человек пытался уснуть, но не смог, так как почувствовал сильный запах газа. Одевшись, он стал ходить по квартирам соседей и просить их вызвать сотрудников газовой службы.

Ранее в Твери возбудили дело после взрыва газа в доме.
 
