Полицейские задержали своих коллег, которые на большой скорости ехали на вызов

В Польше полицейский лишился прав за опасное вождение во время дежурства

В Польше полицейский лишился водительских прав за превышение скорости на служебном автомобиле. Об этом пишет TVN 24.

Инцидент произошел в городе Тарнув. Находившийся на дежурстве сотрудник отдела уголовных расследований ехал с напарником на помощь коллегам, которые задерживали хулиганов.

При этом проблесковые маячки и сирена на автомобиле включены не были, а скорость превышала более чем 100 км/ч в населенном пункте. Дорожные полицейские начали погоню, чтобы остановить нарушителей, а затем подали в суд ходатайство о назначении наказания за совершенные правонарушения.

Некоторые полицейские считают, что обстоятельства оправдывали превышение скорости. Руководство полиции Тарнува не согласно, также сообщается о неисправности опознавательных сигналов в служебной машине, однако эти сведения не подтверждены.

В итоге суд лишил полицейского водительских прав на три месяца за нарушение ПДД.

