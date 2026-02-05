Размер шрифта
Захарова отреагировала на предложение Эстонии и Латвии возобновить переговоры ЕС с Россией

Захарова заявила, что Латвии и Эстонии надоело сидеть под столом
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в интервью РИА Новости предложение Латвии и Эстонии возобновить переговоры Европейского союза с Россией.

«Все та же идея про «место за столом». Понять можно: под столом сидеть надоело», — высказала мнение дипломат.

4 февраля премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис выступили за возобновление прямых переговоров Евросоюза с Россией. Они отметили, что европейская сторона все еще имеет право право участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине, поскольку косвенно участвуют в нем.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью корреспонденту «России 1» Павлу Зарубину отмечал, что Польша и прибалтийские страны занимают первые ряды в «обозе русофобов».

Ранее стало известно о желании Макрона позвонить Путину.
 
