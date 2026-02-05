Американский клен внесли в список вредных растений для российских лесов

Рослесхоз внес американский, или ясенелистный, клен в перечень инвазивных и чужеродных растений. Об этом пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Специалисты Рослесхоза считают, что клен ясенелистный «способен нанести вред лесам как экологической системе и лесным ресурсам». Пока в перечне опасных для российских лесов растений их всего два — борщевик Сосновского и клен ясенелистный.

Ведомство предписывает «принимать меры по выявлению, предупреждению распространения и их уничтожению для каждого лесного района». Всего указаны 43 подобных района, чужеродные растения обнаружены примерно в трети из них, например, в Северо-таежном районе европейской части РФ и Южно-Уральском лесостепном районе.

В декабре 2025 года суд вынес предупреждение главе Кунгурского муниципального округа Пермского края Сергею Толчину из-за зарослей борщевика Сосновского. В соцсетях чиновник предупреждал о штрафах, которые можно получить, если не убрать борщевик на своей территории. Проверка обнаружила заросли борщевика на участке с неразграниченной государственной собственностью. Глава муниципального округа не обеспечил мероприятия по уничтожению и предотвращению распространения этого растения.

В России с 1 марта 2026 года владельцам земельных участков может грозить штраф до 700 тысяч рублей за наличие борщевика и других опасных видов инвазивных (чужеродных) растений.

Ранее ученые создали комплекс устройств для истребления борщевика без использования пестицидов.