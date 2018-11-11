100 лет после войны: Путин на торжествах в Париже. LIVE

Кстати президент США Дональд Трамп прибыл в Париж еще вчера. В тот же день у него состоялись полноформатные переговоры с Макроном.

О том, что французско-американский саммит отвлечет общественность от мероприятий, посвященных 100-летию Первой мировой, французский лидер переживать судя по всему не стал.