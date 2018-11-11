100 лет после войны: Путин на торжествах в Париже. LIVE

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Кстати президент США Дональд Трамп прибыл в Париж еще вчера. В тот же день у него состоялись полноформатные переговоры с Макроном.
О том, что французско-американский саммит отвлечет общественность от мероприятий, посвященных 100-летию Первой мировой, французский лидер переживать судя по всему не стал.
Самолет президента России уже прилетел в Париж. Прямо сейчас Владимира Путина встречают сотрудники служб безопасности Франции. Вскоре российский лидер присоединится к остальным участникам торжеств в Елисейском дворце.
Изначально в рамках мероприятия планировалась полноформатная встреча Путина и Трампа. Соответствующие договоренности были достигнуты во время недавнего визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.
Однако президента Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность, что проведение российско-американского саммита отвлечет внимание общественности от основных мероприятий в Париже, и попросил воздержаться от него.
На полях мероприятий ожидается краткая встреча Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом — общение пройдет «на ногах» в рамках ланча в Елисейском дворце.
Всего в церемонии в Париже примут участие руководители 60 стран. Первая мировая война затронула большинство государств мира, однако ее основными участниками были с одной стороны страны военного блока «Антанта»: Россия, Франция и Великобритания, а с другой стороны — Германия, Австро-Венгерская империя, Османская империя и Болгария.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»!
Сегодня исполняется ровно 100 лет с момента подписания Компьенского перемирия, которое положило конец Первой мировой войне.
По этому случаю в Париже организованы масштабные торжества, в которых примут участие лидеры десятков стран и международных организаций.
«Газета.Ru» следит за событиями в столице Франции в режиме онлайн.