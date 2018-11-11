Ласки и дрязги: почему Трамп отверг Макрона

На этой неделе в Париже состоялась встреча президента Франции Эмманюэля Макрона и Дональда Трампа, еще до старта которой лидеры двух государств успели поссориться. Прохладное начало диалога было обеспечено после того, как Макрон заявил, что ЕС понадобится своя собственная армия. Трамп ответил на предложение раньше, чем его самолет приземлился в аэропорту Шарля де Голля, в своем твиттере: «Французский президент Макрон только что предложил, что Европе нужно создать собственную армию, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою долю в НАТО, который США значительно субсидирует!»

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Президент США прибыл в Париж вместе со своей супругой 9 ноября, чтобы отметить 100-летнюю годовщину окончания Первой мировой войны.

Во время встречи 10 ноября в Елисейском дворце президент повторил свою жалобу насчет европейского вклада в НАТО и сказал: «Разные страны также должны оказывать помощь, и так должно быть… и президент [господин Макрон — «Газета.Ru»], и я согласны с этим».

После этого заявления Трампа, который не славится умением грамотно скрывать свои чувства, Макрон выглядел разозленным.

Президент Франции отметил: «Я согласен.. Но это несправедливо, что европейская безопасность сегодня обеспечивается только Соединенными Штатами… Я верю, что нам нужно расширить возможности Европы — больше европейской безопасности — чтобы взять эту часть бремени на себя».

Чтобы как-то сгладить создавшееся напряжение, Макрон улыбнулся коллеге и журналистам и по-дружески похлопал Трампа по колену. Несмотря на политические разногласия, президент Франции старается сохранить теплые отношение — хотя бы для камер. Еще одна попытка была произведена со стороны француза во время рукопожатия. Дональд явно не хотел долго держаться за Эмманюэля (как они делали это всего несколько месяцев назад) — фотографы сняли момент, где можно заметить, что президент США пытается вырвать руку, а французский лидер не выпускает ее из захвата.

Предыдущие проявления их расположенности друг к другу получили название «bromance», или «братская романтика». Когда два женатых человека в любой удобный момент говорят о своих «особенных отношениях», в сравнении с которыми все рабочие моменты отходят на второй план, даже лояльная западная пресса не понимает предназначение этих посланий.

На сегодняшний день ясно одно — Макрон хочет дружить с Трампом куда больше, чем республиканцу бы хотелось.

Впервые лидеры США и Франции продемонстрировали практически братские чувства друг к другу в апреле 2018 года во время приезда четы Макрон в Белый дом на первый государственный ужин за время президентства Трампа. Во время скромного мероприятия на 123 гостя мужчины подняли бокалы за продолжение дружбы между их странами: Трамп выразил надежду, что их «кровная связь станет только крепче», а Макрон в своем тосте радовался «неразрывной связи» двух государств.

Обмен комплиментами состоялся после целого дня дружеских жестов вроде обоюдных поцелуев в щеки, длительных объятий и смахивания перхоти с одежды. Последним занимался Дональд Трамп, который решил оказать новому другу услугу и после нескольких движений ладонью по пиджаку Эмманюэля Макрона заключил: «Превосходно».

Визит президента Франции, по словам Трампа, ознаменовал «прекрасную дружбу, скованную в революции», которая «изменила ход истории» — глава Белого дома все еще благодарен за то, что именно французы спонсировали борьбу за независимость в начале формирования США.

Однако не все исторические события имеют для Трампа равную ценность. Французская газета Le Monde отметила, что американский лидер во время нынешнего визита отказался посещать кладбище Белло, которое является наиболее крупным местом захоронения солдат США, погибших во время Первой мировой. Причина отсутствия президента у братской могилы — дождь и плохая погода.

Действиями Трампа уже возмутился внук Уинстона Черчилля и член британского парламента Николас Соеймс у себя в твиттере:

«Они умерли лицом к лицу с врагом, а этот жалкий неадекватный [Дональд Трамп — «Газета.Ru»] не смог бросить вызов даже погоде, чтобы выразить свое уважение павшим

#оннедостоинпредставлятьэтувеликуюстрану».