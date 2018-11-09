Путин, Трамп и Меркель: кто едет на 100-летие Первой мировой

Всего в церемонии в Париже примут участие руководители 60 стран. Первая мировая война затронула большинство государств мира, однако ее основными участниками были с одной стороны страны военного блока «Антанта»: Россия, Франция и Великобритания, а с другой стороны — Германия, Австро-Венгерская империя, Османская империя и Болгария.

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Франция

Для хозяина торжества, президента Франции Эммануэля Макрона празднование — это возможность еще раз вспомнить славную историю его страны — одной из активных участниц тогдашних сражений.

Правда, еще до празднований Макрон вызвал гнев части французской общественности, когда воздал должное французскому маршалу Филиппу Петену за его вклад в победы французского оружия. Петен действительно был героем Первой мировой, однако запятнал свое имя сотрудничеством с нацистами, и именно поэтому во Франции стараются не упоминать его в положительном контексте.

Для Макрона, который видит себя неформальным лидером Европы и лелеет мечту о создании европейской армии, принимать столетний юбилей Великой войны, как называют во Франции Первую мировую, — важный политический шаг.

Как отмечает The New York Times,

Макрон всю неделю ездил по памятным местам боев. Главным посылом каждой остановки французского лидера было то, что «национализм убивает».

Президент Франции надеется, что это послание не оставят без внимания мировые лидеры, которые посетят торжественную церемонию в Париже в эти выходные.

Россия

Владимир Путин будет первым государственным деятелем в новейшей истории России, который примет участие в праздновании годовщины Первой мировой на международном уровне.

Стоит отметить, что придавать значение этой войне в России начали именно при Путине, который не скрывает интереса к досоветской истории страны.

В августе 2014 года Путин, открывая мемориал солдатам участникам этой войны, отмечал, что Россия «была вынуждена» вступить в Первую мировую войну.

В советское время, когда Первую мировую войну называли «империалистической», она находилась в тени большевистской революции. При президенте Борисе Ельцине о Первой мировой стали говорить больше, однако внимание государства к ней начало проявляется именно в 2000-е годы.

Несмотря на то что после победы большевистской революции Россия вышла из войны, она сыграла в ней немалую военную роль, а храбростью русских солдат восхищались союзники. Потери России в этой войне точно не известны, но историки говорят о более чем 1,6 млн человек.

Вместе с Путиным на мероприятиях будет присутствовать и президент Украины Петр Порошенко.

В те времена восточная Украина была частью Российской империи, а запад страны входил в состав тогдашней Австро-Венгрии. Впрочем, обсудить итоги Первой мировой войны с Путиным у украинского лидера не получится, встречаться для переговоров они не планируют.

Великобритания

Великобритания, которая в то время, как и Россия, была империей, также была одним из ключевых участников Первой мировой войны. События того времени вызывали небывалый прилив патриотизма — по всей стране была развешены плакаты с изображением британского льва и словами: «Вступай сейчас! Британия нуждается в мужчинах».

При этом британские монархи, которые были связаны кровными узами как с русской, так и германской монархией, начали избавляется от немецких титулов. Отношения же с русским царским двором только укреплялись, хотя две страны на протяжении столетий были главными соперниками на международной арене.

Сейчас отношения Москвы и Лондона снова напряжены. Премьер-министр страны Тереза Мэй вряд ли станет встречаться с президентом Путиным на полях мероприятий.

Тем не менее, участие в столь грандиозном мероприятии для британского премьера имеет большой символизм. Оно подчеркивает, что, несмотря на то что Британия уходит и ЕС, она остается крупной европейской державой, ответственной за поддержание международного порядка.

США

Для президента США визит во Францию — первая поездка за рубеж после промежуточных выборов в конгресс.

Мероприятия в Париже — своего рода утешительная поездка для Трампа, поясняет телеканал NBC News.

Ранее президент США поручил Пентагону организовать военный парад в Вашингтоне, однако эти планы были отменены из-за высокой стоимости, которая превысила $90 млн. Вместо этого Трамп принял приглашение президента Франции Эммануэля Макрона поучаствовать в памятных мероприятиях в Париже.

В рамках этой поездки Трамп собирается провести «продолжительную встречу» с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, сперва лидеры пообщаются один на один, а затем к встрече присоединятся советники президентов.

Американский президент находится на праздновании по праву. Несмотря на то что США долгое время сохраняли нейтралитет, государство в апреле 1917 года вступило в Первую мировую. Американские солдаты воевали на Западном и Итальянском фронте, потеряв 117 465 человек. Отношение Трампа к Первой мировой войне неизвестно, однако учитывая, что американский президент известен тем, что ему близки идеи «изоляционизма», он вряд ли стал бы посылать американские войска в Европу.

Германия

Вместе с державами-победительницами в торжествах примет участие и держава проигравшая, которую будет представлять канцлер Германии Ангела Меркель.

Она станет первым немецким лидером, которая вместе с президентами Франции, Великобритании, России и США посетит место подписания соглашения о капитуляции в Компьенском лесу недалеко от Парижа.

В то время Германскую империю представлял генерал-майор Детлоф фон Винтерфельдт. Первая мировая война, в которой погибли более 1 миллиона немецких солдат, принесла тяжелые последствия и для германской государственности. Именно на чувствах национального позора сыграли позже нацисты, которые пришли к власти через почти 20 лет после ее окончания.