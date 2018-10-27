Путин на саммите в Турции: что будет с Сирией

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, чтобы «сверить часы» по вопросам урегулирования сирийского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Беседа состоялась перед вылетом Владимира Путина из Сочи в Стамбул, где в 15.00 начались переговоры лидеров России, Турции, Германии и Франции касательно ситуации в САР. Как отмечается, телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Президенты договорились, что государства активизируют «совместные усилия по продвижению политического процесса в Сирии». Кроме того, обе стороны согласились с необходимостью формирования и запуска конституционного комитета в Сирии.

В Кремле также отметили, что политики обсудили участие Путина в мероприятиях в Париже 11 ноября по случаю 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

«Затронут также вопрос о проведении во французской столице российско-американской встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Ранее 27 октября телеканал BFMTV со ссылкой на источник в Елисейском дворце также сообщил, что Макрон по телефону с российским президентом обсудил урегулирование ситуации в Сирии.

В частности, Макрон выступил за то, чтобы все четыре участника саммита обязались не использовать химическое оружие в регионе, а также продлить режим прекращения огня.

О последнем пункте в сентября уже договорились президент Турции Тайип Эрдоган и Владимир Путин.

Четырехсторонние переговоры по Сирии — первая встреча в таком формате. Инициатором проведения переговоров выступил президент Турции еще летом, российская сторона тогда поддержала это предложение.

В прошлом месяце помощники лидеров РФ, ФРГ, Турции и Франции по международным вопросам встретились в Стамбуле, чтобы договорить о проведении саммита.

Как сообщается, в ходе переговоров главы государств затронут вопросы активизации мирного процесса в САР, обстановку в провинции Идлиб (последний регион Сирии, фактически контролируемый боевиками). Кроме того, стороны обсудят ситуацию с беженцами: в урегулировании этой проблемы заинтересованы, прежде всего, Берлин и Париж.

Также в саммите примет участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который представит доклад о ситуации в Идлибе.

Ожидается, что переговоры лидеров четырех стран продлятся около трех часов, после чего стороны сделают совместное заявление перед журналистами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу, отмечал, что все стороны хотят политического урегулирования в Сирии, однако расходятся в своих инструментах и тактике решения конфликта. Песков пояснил, что именно по этим вопросам и будет проведена «сверка часов».

25 октября также стало известно, что конфликт в Сирии обсудили президенты Франции и США. Телефонный разговор между лидерами стран состоялся как раз в преддверии четырехстороннего саммита в Стамбуле. Об этом сообщали в Елисейском дворце.

По данным пресс-службы, французский лидер сообщил Дональду Трампу темы, которые он собирается представить на саммите. в их числе — сохранение режима прекращения огня в Идлибе и углубление дискуссии по политическому урегулированию сирийского конфликта.

«Президент Трамп выразил поддержку этой позиции. США и Франция разделяют цели в гуманитарной, политической областях и в вопросах безопасности в Сирии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, американский президент призвал Макрона донести их общую позицию в ходе саммита в Стамбуле.

19 октября в Дамаске также состоялась очная встреча президента САР Башара Асада и российской межведомственной делегации с участием спецпредставителя президента РФ по Сирии Александра Лаврентьева, замглавы МИД Сергея Вершинина и представителей Минобороны РФ.



«В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, в частности, о политическом урегулировании и процессе формирования комитета по обсуждению нынешней конституции», — сообщили в пресс-службе Асада.

Также стороны затронули вопросы борьбы с террористами, которые все еще остаются на территории страны, и возвращения беженцев в САР.

«Президент Асад заявил, что возвращение сирийцев в их страну является основной целью и одним из приоритетов в работе властей, продолжающих обеспечивать все, что нужно для их возвращения», — подчеркнули в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Силы запрещенной в РФ террористической организации ИГ (организация запрещена в России) на территории страны были разбиты при содействии российских военных. В настоящее время в Сирии продолжается борьба с отдельными группами незаконных вооруженных формирований, наиболее остро стоит вопрос политического урегулирования.