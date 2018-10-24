«Моя кандидатура не для того, чтобы голосовать за нее»

За кандидатуру и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на пост председателя правительства страны не проголосовал ни один депутат, 11 членов парламента воздержались, один проголосовал против, передает РИА «Новости» со ссылкой на парламент Армении. При этом «Интерфакс» уточняет, что Республиканская партия и партия «Дашнакцутюн» не стали участвовать в голосовании, а фракция «Елк» самого Пашиняна воздержалась.

«Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы», — сказал Пашинян, комментируя это решение.

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Речь шла о возможности для Пашиняна управлять страной до избрания нового состава парламента. В настоящее время депутаты работают с приставкой и.о., так как сам Пашинян распустил парламент и назначил новые выборы.

При этом у парламентариев остается еще одна неделя для выдвижения кандидата в премьеры и формирования правительства, которое будет управлять страной до ближайших выборов.

Сам Пашинян хочет стать премьером, переизбранным на эту должность по результатам всенародных выборов, которые должны пройти до конца года.

Никол Пашинян долгие годы был журналистом, а затем избрался депутатом парламента. Он занял пост-премьера в результате революционных событий в мае 2018 года после того, как под давлением митингующих с поста премьер-министра Армении ушел Серж Саргсян.

О своем решении уйти в оставку Пашинян заявил еще 16 октября: «Я подаю в отставку... Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — заявил Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Это решение не стало неожиданностью. Ранее на фоне очередной волны митингов в Армении Пашинян анонсировал свой скорый уход с поста. Его цель — стать лидером страны, где он будет опираться на парламентское большинство сторонников.

Незадолго до объявления об отставке Пашинян вновь прибегнул к митингам для мобилизации своих сторонников. Причиной для несанкционированной акции стали действия парламента Армении.

Парламент пытался принять законопроект, который заблокировал бы премьеру возможность роспуска законодательного органа, и как следствие — сделал бы досрочные выборы невозможными.

Чтобы не допустить этого, Пашинян призвал на митинг своих сторонников. Прямо на митинге подписал указы об отставке министров, которые ранее поддержали его кандидатуру. После этих мер в правительстве Армении из 17 министров остались 11.

Придя к власти, Пашинян уже предпринял некоторые радикальные шаги — в частности, недавно премьер Армении объявил о борьбе с коррупцией. «Ни мышка, ни рыба, никто не ускользнет. В Армении прошло время воров. Найдем всех из америк, австралий, россий», — заявил политик.

Несмотря на внешний радикализм Пашиняна, его политика в отношении России остается прагматичной. В начале сентября премьер-министр Армении провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. В ходе беседы стороны подчеркнули, что в отношениях Москвы и Еревана нет нерешаемых вопросов.

«Уверен, что эти вопросы будут решены, и мы будем опираться на уважение интересов в наших союзнических отношениях, уважение интересов наших стран, уважение суверенитета наших стран и на принцип невмешательства во внутренние дела друг друга», — сказал тогда Пашинян.

Стороны также обсудили ключевые вопросы развития союзнических российско-армянских отношений, а также сотрудничество на евразийском пространстве, в частности в ЕАЭС и ОДКБ. После этого визита министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что руководство страны обсуждает с Россией возможность получения нового военного кредита, который должен будет составить $100 млн.