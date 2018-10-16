Откажитесь от имени: Македония споткнулась на пути в НАТО

Парламент Македонии 16 октября возобновит дебаты по переименованию страны. Речь идет об изменении названия государства на «Северная Македония». Цель этого шага — уладить конфликт с Афинами, которые принципиально возражают против самого названия «Македония» — в Греции есть одноименная провинция.

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Из-за этого спора на международной арене государство выступало под названием «Бывшая Югославская республика Македония». В Скопье заявляли, что название страны придется поменять ради другой цели — интеграции в международные структуры — ЕС и НАТО.

Во вторник убедить депутатов в необходимости изменения названия в ходе дебатов попытается премьер-министр Македонии Зоран Заев. Чтобы претворить свой шаг в жизнь, премьер должен заручиться двумя третями голосов законодателей, поскольку данный шаг потребует корректировки текста конституции.

Задача эта не из легких — премьер должен убедить проголосовать за изменения членов оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которые настроены против переименования. Президент страны Георги Иванов, выходец из ВМРО-ДПМНЕ, также против подобных действий.

Однако сторонникам Заева необходима поддержка примерно 10 парламентариев и переговоры с ними продолжаются.

Во время своего выступления перед парламентариями 15 октября, Заев уже попытался апеллировать к будущему страны. «Давайте продемонстрируем миру, что мы выше всех наших внутренних конфликтов и у нас есть общий интерес — будущее нашей страны», — заявил премьер.

Пока ему не удалось убедить избирателей в своей правоте — дебаты возобновятся сегодня и могут продолжаться до 10 дней. Если вопрос о конституционных поправках не удастся решить, то страну ждут внеочередные выборы.

В сентябре в Македонии прошел референдум об изменении названия страны на «Северную Македонию», который приветствовали руководители ЕС и НАТО. Однако он был признан несостоявшимся из-за низкой явки.

По данным македонской государственной избирательной комиссии, явка составила 36,91% при необходимых 50%. За межправительственный договор с Грецией и, соответственно, смену названия государства высказались 91,46% (более 609 тысяч граждан) от общего числа проголосовавших, против — 5,65%.

В свою очередь, президент Республики Македония Георге Иванов посчитал низкую явку на референдум о переименовании страны волеизъявлением народа.

«Не голосуя, народ четко высказался против поспешного, навязанного и вредоносного решения без предварительно достигнутого национального консенсуса», — подчеркнул Иванов.

Посол России в Македонии Сергей Баздникин ранее заявил, что представители ЕС и США накануне референдума о переименовании Македонии приезжали в страну и пытались вмешиваться во внутренние дела страны, пишет РИА «Новости».

Он отметил, что российские дипломаты не выступали с публичными заявлениями по поводу референдума, чтобы это не выглядело, как попытка вмешательства.

«Между тем, наши западные коллеги выбрали совсем противоположную линию поведения, и ясно, что они пытались вмешаться во внутренние дела суверенного государства.

В сентябре мы могли наблюдать приезд большого числа высокопоставленных государственных деятелей, чиновников из Вашингтона и Брюсселя, которые прибывали в Скопье и очень открыто — с большими усилиями — убеждали македонских граждан изъясниться позитивно на этом референдуме», — рассказал ранее Баздникин.

В Македонии подобные претензии пока отвергают. При этом премьер министр страны Заев напомнил, что результаты плебисцита не носят юридически обязывающего статуса.

В свою очередь, в беседе с «Газетой.Ru» Гоце Караянов отметил, что планы о членстве страны в НАТО и ЕС стоят перед страной с начала 1993 года, однако они не мешают хорошим отношениям и диалогу с Россией. «Мы говорим и о том, что нас связывает, и о том, что нас разъединяет», — сказал посол, подчеркивая, что даже после интеграции в евроатлантические структуры, Россия и Македония могут вывести отношения на качественно новый уровень.