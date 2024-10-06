Израиль ударил по позициям сирийской армии в провинции Хомс

Израиль атаковал промышленное предприятие в провинции Хомс в центральной части Сирии. Об этом сообщает «Аль-Арабийя», ссылаясь на информационные источники, близкие к сирийской оппозиции.

По их информации, под удар попало иранское предприятие, производящее автомобили, но в здании никого не было.

По другим данным, отмечает «Интерфакс», при ударе пострадали несколько человек после того, как израильские ракеты повредили транспорт, который перевозил гуманитарную помощь.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир на Ближнем Востоке кажется «как никогда далеким» спустя год после проникновения палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа в Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы Газы.

Ранее в США заявили, что Нетаньяху уничтожает Газу американским оружием.