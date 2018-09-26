«Перепутал с туалетом»: Лавров пошутил над ошибкой Порошенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором воспринял случайное появление украинского президента Петра Порошенко в расположении российской делегации на Генассамблее ООН, сообщает «Коммерсантъ».

«С туалетом, наверное, перепутал», — лаконично прокомментировал ситуацию министр.

Президент Украины, направляясь на одно из мероприятий Генассамблеи — «Действия в поддержку миротворчества», случайно зашел не в ту дверь. Спустя пару секунд, осмотревшись по сторонам, Порошенко понял, что оказался в другом помещении и его окружают российские дипломаты.

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До этого президент Украины категорически отказался отвечать на вопросы российских журналистов, в частности по миротворческой миссии ООН в Донбассе: «Не собираюсь отвечать на ваши вопросы, вы фейк».

В среду Порошенко должен выступить на заседании Генеральной ассамблеи ООН. Украинский лидер собирается презентовать новую украинскую резолюцию по Крыму и Донбассу. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, что, по мнению Киева и западных партнеров, в рамках миротворческой миссии в Донбассе должны присутствовать военные, полицейские и международная администрация, два последних пункта он назвал «мегапринципиальными».

По его словам, проект резолюции по миротворцам в Донбассе должен быть общим от Украины и ее западных партнеров, отметив, что такая модель была подготовлена «очень давно». Он добавил, что миротворческая операция должна быть последовательной.

Открывшаяся 19 сентября 73-я сессия Генассамблеи ООН проходит под лозунгом «Сделать ООН действенным для всех народов». Она посвящена проблемам глобального лидерства, устойчивого развития, а также затрагивает реформы миротворческих сил ООН и объединение усилий в борьбе с наркотиками.

Ассамблея не обошлась без курьезов: когда президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления начал рассказывать о достижениях на посту президента, участники заседания засмеялись.

Смех раздавался, пока Трамп говорил, что изменилось в США с момента его избрания. По словам главы Белого дома, за два года на посту президента он сумел достичь большего, чем все его предшественники за тот же срок.

Услышав смех, Трамп сказал, что не ожидал такой реакции, однако охарактеризовал ее как «нормальную». После этой ремарки он продолжил рассказывать о достижениях своей администрации.

На полях Генассамблеи не исключен и контакт Трампа с Порошенко, который использует любую возможность для встречи с американским президентом. В этом году она имеет еще более важное значение, так как украинский лидер, без сомнений, стремится заручиться хотя бы видимой поддержкой США в преддверии президентских и парламентских выборов. В 2019 году на Украине пройдут выборы главы государства, и Порошенко собирается вновь выставить на них свою кандидатуру.

Петр Порошенко будет использовать трибуну ООН для жесткой критики в адрес России. Ранее представители Украины заявили, что на Генассамблее будет озвучен ряд инициатив, которые должны стать «неприятными сюрпризами» для Москвы.

«Мы готовим целый ряд инициатив на Генеральную ассамблею. Я не могу их раскрывать, поскольку наш северный сосед только этого и ждет... Их [россиян] ждет несколько очень неприятных сюрпризов — и по Крыму, и по Донбассу, и вопрос милитаризации Крыма», — заявил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко.

Российский президент Владимир Путин в заседании Генеральной ассамблеи участвовать не будет, — вероятнее всего, из-за того, что у Кремля и Белого дома пока нет интереса к диалогу между президентами. Саммит лидеров России и США в Хельсинки 16 июля в Соединенных Штатах до сих пор рассматривают как «провальный».

Последний раз президент РФ выступил на трибуне Генассамблеи ООН в 2015 году, когда организация праздновала 70-летнюю годовщину с момента своего основания. Многим тогда запомнились слова российского президента «Вы хоть понимаете, что вы натворили?», прозвучавшие в речи. Они касались ситуации в мире и разрушения системы международной безопасности.