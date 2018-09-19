Корейский прорыв: чем закончились переговоры с Ким Чен Ыном

Второй этап переговоров между главами Северной и Южной Корей завершился в Пхеньяне в среду, 19 сентября. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин подписали совместную декларацию.

«Пхеньянская декларация откроет новую эру процветания и мира для обеих Корей», — заявил на совместной итоговой пресс-конференции Ким. По словам северокорейского лидера, переговоры с южнокорейским президентом были «очень содержательными».

Руководители двух стран договорились начать железнодорожное и автомагистральное соединение между государствами — сейчас Северная и Южная Кореи разделены буферной зоной. По плану, Транскорейская магистраль должна выйти на Транссиб, и таким образом грузы из Республики Корея смогут через территорию КНДР и Российской Федерации идти в Европу.

Реклама

Стоит отметить и спортивное соглашение — КНДР и Южная Корея решили подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году и выступить на этих Играх общей командой.

Наконец, Ким Чен Ын пообещал прибыть в Сеул. Если это действительно произойдет, то он станет первым в истории северокорейским главой, посетившим столицу южного соседа.

Кроме Пхеньянской совместной декларации министры обороны КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ен Му заключили соглашение в военной сфере — при подписании также присутствовали Ким и Мун.

Глава КНДР подчеркнул, что подписанное военное соглашение «внесет большой вклад в дело денуклеаризации Корейского полуострова».

Договор предусматривает трансформацию демилитаризованной зоны на границе двух Корей на 38-й параллели в «зону мира и процветания». В этом направлении стороны договорились разоружить сотрудников пункта пограничного контроля «Пханмунджом», вывести военнослужащих из демилитаризованной зоны, а также свернуть крупные военные учения и маневры вдоль демаркационной линии. Артиллерийские стрельбы и полеты военной авиации должны прекратиться с 1 ноября 2018 года.

Более того, КНДР и Южная Корея решили отказаться от наблюдательных пунктов в километровой зоне от линии разграничения. Эту меру представители сторон сочли «экспериментальной» — она направлена, в случае успешной реализации, на полный отказ от наблюдательных пунктов.

Кроме того, северяне обязались закрыть ракетный полигон «Тончханни» и провести демонтаж ядерных объектов в Йонбене.

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил прошедшую в Пхеньяне встречу между лидерами двух Корей. В своем твиттере он написал, что Ким Чен Ын согласился на посещение ядерных объектов международными инспекторами.

Трамп особо отметил согласие КНДР на возвращение на родину останков американских солдат и офицеров, погибших в Корейской войне в 1950-х годах.

В конце августа 2018 года Дональд Трамп выразил надежду на новую встречу с высшим руководителем КНДР Ким Чен Ыном. Об этом президент США написал в твиттере.

Трамп перед этим сообщил, что поручил госсекретарю США Майку Помпео отменить визит в Северную Корею. «Сейчас я хотел бы направить самые теплые пожелания и мое уважение председателю Киму. С нетерпением жду скорой встречи с ним!» — заявил глава Белого дома.

Ранее американский лидер заявил, что после его встречи с северокорейским руководителем Ким Чен Ыном в КНДР сняли антиамериканские плакаты и прекратили агитацию против Штатов. По словам Трампа, в настоящее время отношения между США и КНДР являются хорошими. Президент также выразил надежду на то, что «все получится». При этом он подчеркнул, что на это потребуется время и это непросто.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал, что хочет превратить КНДР в «нормальную страну», заявил незадолго до этого южнокорейский президент Мун Чжэ Ин.

«Я встречался с председателем Ким Чен Ыном дважды. Ким действительно хочет покончить с идеологической конфронтацией и превратить КНДР в нормальную страну», — сказал Мун Чжэ Ин. «Если председатель Ким Чен Ын сдержит свое обещание по денуклеаризации, он сможет привести свою страну к процветанию», — добавил он.

Сейчас КНДР находится под давлением международных санкций из-за проводимых ей ракетно-ядерных учений.

В марте 2013 года, после третьего испытания северокорейской атомной бомбы, Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2094, которая ввела санкции в отношении денежных переводов, поступающих в КНДР из международной финансовой системы.

Очередное, четвертое северокорейское ядерное испытание, вынудило Совет Безопасности ООН принять в марте 2016 года резолюцию 2270, вводившую дополнительные санкции против КНДР. Этой резолюцией был запрещен экспорт из КНДР в другие государства-члены ООН золота, ванадия, титана, редких и редкоземельных металлов. Также был запрещен экспорт северокорейских угля и железа в целях извлечения прибыли — за исключением случаев, когда их продажа иностранным государствам диктуется необходимостью поддержания средств КНДР к существованию.

Впоследствии также были запрещены экспорт из КНДР других полезных ископаемых.