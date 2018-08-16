«Выхода нет»: как советские танки вторглись в Чехословакию

50 лет назад в Москве состоялась встреча руководителей стран Организации Варшавского договора, на которой было принято решение о вводе войск стран ОВД в Чехословакию для подавления так называемой «Пражской весны».

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Причиной операции, также известной под названием «Дунай», стали опасения советского руководства по поводу возможной потери контроля над Чехословакией. Настороженность Москвы в отношении чересчур независимой от СССР политики, проводимой чехословацкими коммунистами, начала нарастать после того, как первым секретарем ЦК КПЧ стал Александр Дубчек, выступавший за обновление политики компартии.

Кадровые перестановки внутри чехословацких коммунистов явились следствием противоречий внутри руководства компартии, возникших в том числе из-за экономических трудностей, с которыми сталкивалась некогда развитая республика. В 1960-е годы прошлого века Чехословакия уже существенно отставала от своих соседей на западе.

В итоге в стране усиливалось влияние нетрадиционных политических сил, общество оказывало активную поддержку Дубчеку и его сторонникам, продвигавшим реформаторские идеи. Тем временем недоверие стран Варшавского договора к обновленному чехословацкому руководству продолжало расти. В марте 1968 года новым президентом республики стал разделявший идеи Дубчека Людвиг Свобода — этот этап считается началом «Пражской весны».

Подготовка к возможной военной операции в Чехословакии началась весной 1968 года — советским военным рассказывали о попытках контрреволюционеров рассорить республику с СССР и угрозе ее захвата западными государствами.

«Все напряжено до крайнего предела. Если сейчас не принять самых крайних и крутых мер, можно развязать гражданскую войну в Чехословакии и потерять ее как социалистическую страну, создать чрезвычайное положение в Европе, вплоть до крупных военных столкновений, а возможно, и войны. Не так легко было решиться пойти на крайние меры, но все уже упущено, и другого решения и выхода нет», — пишет в своей книге воспоминаний один из инициаторов ввода войск в Чехословакию первый секретарь ЦК КП Украины Петр Шелест.

«Пражскую весну» сгубил политический плюрализм. Экономические реформы, которые проводил Дубчек, не сильно беспокоили Москву. В конце концов, Чехословакия была «витриной социализма», и экономическое благополучие ее граждан было важной частью пропагандистской войны против Запада.

Ныне покойный экс-секретарь ЦК КПСС Константин Катушев в беседе с обозревателем «Газеты.Ru» Александром Братерским вспоминал, что Дубчек при личной встрече произвел на него хорошее впечатление. «Первое впечатление было приятным. Подобное же впечатление он произвел и на Брежнева. Он был молодым, энергичным, пользовался авторитетом у руководства компартии Чехословакии. Во время нашей встречи он подтвердил намерения укреплять отношения с КПСС, с СССР, с другими коммунистическими партиями. Однако потом в стране очень быстро начало действовать социал-демократическое крыло в компартии ЧССР, которое выступало под лозунгами обновленного социализма, необходимости свободы слова, собраний. Эти настроения распространялись по обществу и затрагивали часть интеллигенции страны», — говорил Катушев.

Когда Дубчек разрешил создание в Чехословакии новых движений и партий, в Кремле напряглись. В неконтролируемой многопартийности СССР видел угрозу монополии Компартии на власть. Беспокойство началось и в других странах Варшавского договора, особенно в Польше и ГДР, где опасались, что «Пражская весна» быстро перекинется за границы Чехословакии и сметет коммунистические режимы в их странах.

На совещании советских лидеров в марте 1968 года, за несколько месяцев до ввода войск в Чехословакию,

наибольшей критике политика Дубчека подвергалась со стороны лидеров Польши и ГДР Владислава Гомулка и Вальтера Ульбрихта. Брежнев же — напротив — был весьма сдержан и пытался даже смягчить удар.

Из всех стран ОВД Дубчек имел поддержку только в Венгрии, где Янош Кадар давно уже провел отдельные дубчековские реформы.

В апреле и мае советские лидеры пытались оказать давление на Дубчека и убеждали его пресечь деятельность антисоциалистических сил в республике. 4 мая руководитель компартии Чехословакии провел встречу с Леонидом Брежневым, однако им не удалось прийти к соглашению.

Спустя четыре дня после переговоров Брежнева и Дубчека в Москве в закрытом режиме встретились главы СССР, Польши, ГДР, Болгарии и Венгрии и обсудили ситуацию с Чехословакией — уже тогда прозвучали предложения касательно силового вмешательства.

В начале июля Брежнев дал Чехословакии «последний шанс», направив Дубчеку предложение о встрече с участием представителей руководства республики для обсуждения и урегулирования сложившейся ситуации. Тем не менее, президиум ЦК КПЧ отверг приглашение советской стороны, заявив, что это осложнит обстановку в республике.

18 августа на совещании лидеров СССР, ГДР, Болгарии, Польши и Венгрии было принято решение о военном вторжении. Все они, и даже Кадар, ранее поддерживавший Дубчека, согласились, что политикой дело не решить.

Согласно воспоминаниям Шелеста, изначально планировался только ввод советских войск, однако лидеры стран-членов ОВД настояли на том, что операция должна быть совместной.

21 августа вооруженные силы СССР, Болгарии, ГДР, Венгрии и Польши вторглись в Чехословакию. В советских средствах массовой информации операция «Дунай» преподносилась как одобренная и поддерживаемая народами стран социалистического блока.

Согласно плану военной операции, силы стран Варшавского договора должны были захватить ключевые объекты в Праге, а после этого арестовать реформаторов. Затем предполагалось проведение пленума ЦК КПЧ и сессии Национального собрания, на котором было бы сменено высшее партийное и государственное руководство.

По воспоминаниям военнослужащих, большинство советских солдат поддерживали операцию в Чехословакии, воспринимая ее как «спасительную».

Несогласие выразили лишь несколько советских военных и офицеров — впоследствии все они были осуждены или уволены. Подавляющее же большинство солдат рассчитывали, что в Праге их будут встречать как защитников и освободителей, однако эти ожидания не оправдались.

В Праге военные столкнулись с массовыми протестами — местные жители пытались помешать движению войск и военной техники. Протестующие убирали указатели и таблички с названием улиц, прятали карты столицы, зная, что у советских военнослужащих есть только устаревшие карты, сохранившиеся еще со времен Второй мировой войны.

Из-за сопротивления со стороны чехов войскам не сразу удалось установить контроль над важнейшими объектами в Праге: радио, телевидением и газетами. Сторонники действий КПСС из числа чехословацкой компартии во время операции укрывались в советском посольстве. Однако попытки убедить их сформировать новое правительство оказались тщетны — на тот момент СМИ уже окрестили их предателями.

Однако «восстание» в итоге все же было подавлено. Дубчека и его команду вывезли в Москву. Туда же прилетел и Свобода. Перед реформаторами поставили условие: признать незаконным съезд, на котором те пришли к власти, свернуть все преобразования и принять размещение контингента. Взамен им обещали не применять никаких репрессий и вывести большую часть войск через несколько недель. Под нажимом Свободы они подписали соглашение и вернулись домой.

Дубчек оставался у власти еще полгода, пока не был заменен на одного из своих ближайших сподвижников Густава Гусака. Он же возглавлял Чехословакию вплоть до 1989 года, решив не повторять ошибок своего предшественника.