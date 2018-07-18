Киев не в курсе: о чем говорили Путин и Трамп на переговорах

Киев обратился к Вашингтону за разъяснениями касательно новых предложений по урегулированию ситуации в Донбассе. Как сообщалось ранее, американский и российский президенты Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили варианты решения конфликта на востоке Украины в ходе переговоров в Хельсинки.

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«Украина запросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на американо-российской встрече в Хельсинки «новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины», о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ», — приводит слова источника в дипломатических кругах «Интерфакс».

Также сообщается, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть информацию, что Путин и Трамп обсуждали урегулирование конфликта на Украине, если эти сведения не подтвердятся.

Встреча лидеров России и США состоялась 16 июля в Хельсинки и продлилась в общей сложности 3 часа 50 минут — президенты провели открытые переговоры, а также пообщались наедине.

По итогам переговоров Владимир Путин рассказал журналистам, что договорился с Дональдом Трампом о новых способах урегулирования ситуации на востоке Украины.

«Второе — мы говорили по Украине. Там есть некоторые идеи новые по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны. Договорились проработать это пока на экспертном уровне. На мой взгляд, это тоже позитивный такой элемент движения вперед. Может быть, так я скажу очень аккуратно», — заявил Путин.

Он также призвал Вашингтон повлиять на украинскую власть в части выполнения минских соглашений.

После встречи президентов двух государств в Хельсинки депутат Верховной рады Украины, лидер партии «Оппозиционный блок» Юрий Бойко высказал опасения, что судьба Донбасса может решиться без учета интересов Украины.

«И то, что сказал президент РФ, что есть некоторые новые предложения, я уверен, что президент Украины даже о них не знает. И это плохо, потому что без нас принимаются какие-то обсуждения. И может так случиться, что без нас будет принято какое-то решение, а это невозможно для страны», — отметил Бойко.

По его мнению, то, что переговоры по вопросу Донбасса проходят без участия Киева, является неправильным. «Мы должны быть участниками этого процесса, потому что это наша территория, наша проблема, это конфликт на нашей территории, который должен быть завершен. И наша инициатива должна быть в решении этого, едва ли не самого главного для нас вопроса — вопроса мира», — подытожил парламентарий.

17 июля украинский президент Петр Порошенко заявил, что Украина является одним из приоритетов для США и НАТО. По его словам, в этом его лично заверил американский лидер во время переговоров на саммите НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе.

«Базируясь на моей встрече с Трампом, которая прошла накануне на саммите Украина-НАТО, базируясь на документах саммита НАТО, где стоит в том числе и подпись американского президента Дональда Трампа, Украина была и остается среди первых приоритетов как НАТО, так и США», — сказал Порошенко в эфире телеканала ICTV.

При этом президент отметил, что «двери НАТО открыты» для Украины и вопрос вступления страны в альянс зависит в первую очередь от действий украинских властей. Он также выразил уверенность, что отношения между страной и блоком будут расширяться.

Таким образом украинский лидер ответил на реплику ведущего телепередачи, который предположил, что Украина не является приоритетом для Вашингтона.

Свое высказывание журналист подкрепил тем, что в ходе общей пресс-конференции президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп лишь косвенно затронули тему Украины и гораздо больше внимания уделили другим вопросам, в частности, сотрудничеству в борьбе с террористами в Сирии.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько опроверг заявление президента Порошенко о приоритетности Украины для США.

«Надо с осторожностью относиться к заявлениям Порошенко, особенно в предвыборный период, когда он пытается заработать очки перед своими избирателями. Украина никак не является приоритетом для Соединенных Штатов Америки. Это могла быть одна из точек обсуждения между Путиным и Трампом, но я сомневаюсь, что сам президент США о чем-то известил Порошенко. Трамп с присущей ему активностью уже давно бы написал об этом в твиттере или публично выступил», — пояснил он в беседе с RT.

Эксперт также отметил, что выступление украинского президента на встрече участников НАТО, на котором присутствовало крайне мало журналистов, можно считать показательным.

«Странно, что конференция на саммите НАТО президента «приоритетной» для США страны была так скромно посещена представителями прессы. Если бы американцы рассматривали Порошенко как важного внешнеполитического контрагента, все было бы иначе. Над пустым залом смеются даже украинские журналисты. Порошенко просто выдает желаемое за действительное», — заключил Безпалько.