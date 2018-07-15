Путин подарил цветы супруге президента Франции

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит Макрон. Хотя сама встреча двух лидеров проходила за закрытыми дверьми тет-а-тет, перед этим российский президент несколько минут пообщался с четой Макронов неформально.

Путин подарил жене французского президента букет цветов в светло-розовых и белых тонах — розы и пионы.

Российский глава встретил Макронов в представительском кабинете Белого дома в Кремле. Кортеж французского президента прибыл на Боровицкий холм перед началом финального матча чемпионата мира по футболу, в котором играют сборные Франции и Хорватии, сообщает ФАН. После встречи Владимир Путин, Эммануэль и Бриджит Макрон отправились на стадион «Лужники» наблюдать за игрой.

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Отметим, что Путин дарит цветы жене французского президента во второй раз: впервые он поприветствовал Бриджит Макрон букетом в конце мая 2018 года. Тогда он также состоял из роз разных оттенков и сортов, и пионов. Кроме того, такой же букет цветов, что и Бриджит Макрон, Путин подарил и хорватскому президенту Колинде Грабар-Китарович. Она также приехала поддержать свою национальную сборную, и подарила президенту России Владимиру Путину футболку в цветах хорватской сборной — с подписью Putin и номером «девять».

Это уже третий визит Эммануэля Макрона в Россию с конца мая 2018 года. На встрече 15 июля российский и французский президенты будут обсуждать итоги саммита НАТО в Брюсселе, отмечают источники в Кремле.

Помощник президента РФ по внешней политике Юрий Ушаков отмечал, что Путин и Макрон будут обмениваться мнениями о состоянии российско-французских отношений и перспективах их развития. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко предположил, что лидеры двух держав могут обсуждать варианты разрешения военно-политического кризиса в Сирии, ситуацию на Украине и проблемы иранской ядерной сделки.

По данным НСН, на встрече с французским коллегой глава российского государства отметил, что между Парижем и Москвой постепенно восстанавливаются привычные механизмы сотрудничества.

«Это дает основание полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время и выйдем на путь позитивного развития»,

— отметил российский лидер.

Ранее президент России поздравил президента Франции с национальным праздником — Днем взятия Бастилии. В телеграмме, направленной в адрес Эммануэля Макрона, российский лидер дал высокую оценку отношениям между Москвой и Парижем. И отметил: действуя вместе, страны могут внести существенный вклад в решение актуальных геополитических проблем, успешно содействовать обеспечению мира, безопасности и стабильности на континенте.

Неделей ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва приветствует решение французского лидера Эммануэля Макрона приехать в Россию для посещения матча полуфинала чемпионата мира по футболу между командами Франции и Бельгии, проходившего в Санкт-Петербурге.

«Мы рады, что президент Франции приедет», — сказал представитель Кремля. Однако в тот раз российский и французский президенты не смогли встретиться из-за расхождения рабочих графиков.

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь на борту французского президентского борта и направляясь в Австралию, рассказал французскому журналу Le Journal du Dimanche о своих намерениях относительно парижско-московского диалога.

Макрон подчеркнул, что хочет вести с президентом России Владимиром Путиным «стратегический и исторический разговор», а также «не дать России замкнуться в себе самой» и «состыковать ее с Европой».

По словам Макрона, он в качестве своей задачи в отношениях с Россией видит создание условий для становления РФ «частью Европы». Он рассказал, что «в результате нескольких раундов телефонных переговоров с Владимиром Путиным» дал российскому лидеру понять, что не является неоконсерватором и «ястребом», а хочет установить с Москвой контакт.

Французский лидер отметил, что Путин хочет «вернуть России величие», которая она утратила в результате падения Берлинской стены и распада СССР. При этом Макрон заявил, что «Россия почти никогда не знала той демократии», которая для французов как родная мать.