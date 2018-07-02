Вопрос о территориальной принадлежности Крыма решен окончательно и не подлежит обсуждению, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома Дональда Трампа о возможности признать территориальную принадлежность Крыма.

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«Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России», — сказал Песков.

Ранее на вопрос журналистов, будут ли российский и американский президенты обсуждать вопрос Крымского полуострова на предстоящей 16 июля встрече в Хельсинки, Трамп ответил: «Посмотрим». Многие журналисты после этого написали, что американский лидер не исключает возможность признания Крыма частью России.

По словам Пескова, глава РФ Владимир Путин не раз говорил о том, что Крым не может быть вопросом на повестке дня, поскольку полуостров является «неотъемлемой частью России». Он также добавил, что по остальным вопросам возможен поиск компромисса и диалог.

«Все остальные вопросы — это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, для поисков возможных точек соприкосновения», — сказал Песков.

Представитель Кремля также подчеркнул, что российская сторона открыта для диалога и совместных поисков компромисса, несмотря на существенное расхождение в позициях Москвы и Вашингтона по многим вопросам.

«Вы видите, что политическая воля все-таки возобладала, и сейчас укрепляется понимание того, что наличие подобных дискуссионных вопросов не должно быть препятствием на пути налаживания и расширения двустороннего диалога», — заключил Песков.

Обсуждая с журналистами встречу с Путиным, Трамп дал неопределенный ответ на вопрос, отменят ли США санкции против Москвы. «Мы посмотрим, что делает Россия», — заметил Трамп.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров в Хельсинки лидеры двух стран планируют обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также военные конфликты в Сирии и на востоке Украины.

Кроме того, глава Белого дома заявил о желании поладить с российским президентом, однако пообещал, что вновь поднимет тему «российского вмешательства» в последние президентские выборы в США.

В свою очередь, Дмитрий Песков прокомментировал эту новость, сказав, что в таком случае российский президент будет готов еще раз повторить, что Россия не имела никакого отношения «к тому, вокруг чего разворачиваются такие инсинуации».

Сенатор, член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов считает, что, хотя Трамп дал очень неопределенный ответ на вопрос о признании Крыма американской стороной, таким образом он подал сигнал о готовности обсуждать с российским главой даже эту тему.

«Понятно, что в данном случае Дональд Трамп ничего определенного не сказал. Но он дает сигнал, что готов обсуждать эту тему.

Он дает сигнал, что едет на встречу с Владимиром Путиным, будучи готовым говорить по любой проблеме. Запретных тем не существует. Трамп дает сигнал, что готов обсуждать тему признания Крыма»,

— пояснил сенатор в беседе с ФАН.

Впервые о подготовке встречи Владимира Путина и Дональда Трампа заговорили в начале этого лета. Трамп сообщил, что намерен провести встречу с Путиным. В Кремле также подтвердили эту информацию.

О месте и дате встречи удалось договориться после визита в Москву советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. 27 июня он встречался с Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и другими высокопоставленными лицами.

Путин и Трамп уже проводили личную встречу в июле 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. Также лидеры встречались на саммите АТЭС в Дананге в ноябре 2017 года.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого более 95% проголосовавших жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ. Киев не признал итогов референдума и продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно подчеркивала, что вопрос территориальной принадлежности Крыма закрыт.