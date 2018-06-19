Кравчук: Крым слишком дорог для России

Россия вернет Крым под контроль Украины по доброй воле, убежден первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. В интервью газете «Украинская правда» он заявил, что для содержания полуострова «требуются непосильные затраты».

Кравчук добавил, что Россия «когда-то не могла справиться с Крымом», и поэтому передала его Киеву. И сейчас, по словам первого украинского главы, наблюдается «похожая ситуация».

Он заявил, что за все время владения Крымом Украина вложила в регион «порядка 100 млрд долларов», и полуостров требует затрат «даже несмотря на то, что русские построили там мост».

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Предсказание Кравчука, по его собственному мнению, не обязательно должно исполниться в ближайшее время. Крым же вернут в состав Украины «в результате международного давления», оказываемого на Россию.

«Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго. Все может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется — не верю», — подчеркнул он.

Кравчук добавил, что он сам не знает, когда уровень и качество жизни на Украине повысятся. Кроме того, он отметил, что «в Крыму проживает 78% русских».

18 июня первый глава независимой Украины отметил, что попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку эскалации вооруженного конфликта. Он добавил, что нужно посоветоваться и искать пути решения проблемы, например, предоставить региону определенную автономию. Кравчук допустил проведение референдума.

«Я приведу цитату Гончара (Олесь Гончар, советский украинский писатель, коммунист и украинский националист — «Газета.Ru»), хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс», — подытожил экс-президент Украины.

Он отметил необходимость использования мирового опыта и сказал, что попытка возвращения фактически отделенного региона будет неэффективной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере поблагодарил Европейский союз за продление на год санкций в отношении Российской Федерации и призвал перейти к «деоккупации» полуострова Крым.

«Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста. Необходимо переходить от политики «непризнания» к деоккупации», — заявил глава украинского МИДа.

Республика Крым вошла в состав России на правах субъекта федерации после всенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года в соответствии с нормами ООН. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей города-героя Севастополя. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Украина и ряд западных государств — в их числе США, Германия, Великобритания и Франция — результаты крымского референдума не признают. Более того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но при этом

в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридических доказательств российского присутствия в регионе не наличествует. Москва в свою очередь отвергает обвинения киевских властей в «донбасской войне» и призывает соблюдать Минские договоренности, предписывающие прекратить огонь и отвести тяжелую технику от линии соприкосновения ополченцев и ВСУ.

11 марта 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Ранее он говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По мнению российского президента, от России мало кто в целом мире ждал столь решительных и молниеносных действий.