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Кравчук: Крым слишком дорог для России

Кравчук уверен, что Россия сама вернет Крым Украине

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Россия может «добровольно» передать Крым Украине. По мнению политика, это связано с тем, что полуостров «требует колоссальных затрат». При этом Кравчук добавил, что вряд ли Крым вернется под контроль Киева «когда на Украине станет лучше жить» — он просто не знает, когда качество жизни в стране улучшится. К тому же, в Крыму живет «78% русских».

Россия вернет Крым под контроль Украины по доброй воле, убежден первый президент независимой Украины Леонид Кравчук. В интервью газете «Украинская правда» он заявил, что для содержания полуострова «требуются непосильные затраты».

Кравчук добавил, что Россия «когда-то не могла справиться с Крымом», и поэтому передала его Киеву. И сейчас, по словам первого украинского главы, наблюдается «похожая ситуация».

Он заявил, что за все время владения Крымом Украина вложила в регион «порядка 100 млрд долларов», и полуостров требует затрат «даже несмотря на то, что русские построили там мост».

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Предсказание Кравчука, по его собственному мнению, не обязательно должно исполниться в ближайшее время. Крым же вернут в состав Украины «в результате международного давления», оказываемого на Россию.

«Это не означает, что это может пройти быстро, может, это будет и долго. Все может быть. Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется — не верю», — подчеркнул он.

Кравчук добавил, что он сам не знает, когда уровень и качество жизни на Украине повысятся. Кроме того, он отметил, что «в Крыму проживает 78% русских».

18 июня первый глава независимой Украины отметил, что попытка сделать из Донбасса унитарно подчиненный Киеву регион приведет к новому витку эскалации вооруженного конфликта. Он добавил, что нужно посоветоваться и искать пути решения проблемы, например, предоставить региону определенную автономию. Кравчук допустил проведение референдума.

«Я приведу цитату Гончара (Олесь Гончар, советский украинский писатель, коммунист и украинский националист — «Газета.Ru»), хоть не полностью ее поддерживаю. В его дневниках написано: «Чтобы Украина развивалась спокойно и много, мы должны отрезать от нее раковую опухоль — Донбасс», — подытожил экс-президент Украины.

Он отметил необходимость использования мирового опыта и сказал, что попытка возвращения фактически отделенного региона будет неэффективной.

В тот же день министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем твиттере поблагодарил Европейский союз за продление на год санкций в отношении Российской Федерации и призвал перейти к «деоккупации» полуострова Крым.

«Важно внести в список ответственных за массовые нарушения прав человека на оккупированном полуострове и за строительство Керченского моста. Необходимо переходить от политики «непризнания» к деоккупации», — заявил глава украинского МИДа.

Республика Крым вошла в состав России на правах субъекта федерации после всенародного референдума, состоявшегося в марте 2014 года в соответствии с нормами ООН. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей города-героя Севастополя. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Украина и ряд западных государств — в их числе США, Германия, Великобритания и Франция — результаты крымского референдума не признают. Более того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но при этом

в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридических доказательств российского присутствия в регионе не наличествует. Москва в свою очередь отвергает обвинения киевских властей в «донбасской войне» и призывает соблюдать Минские договоренности, предписывающие прекратить огонь и отвести тяжелую технику от линии соприкосновения ополченцев и ВСУ.

11 марта 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Ранее он говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно, на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По мнению российского президента, от России мало кто в целом мире ждал столь решительных и молниеносных действий.