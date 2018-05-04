Украина направила в МИД России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца, передает ФАН.

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«В связи с задержанием украинского рыболовного судна срочно направили ноту МИД России по выяснению всех обстоятельств задержания», — сказала украинская чиновница.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, почему у берегов полуострова задержали украинское рыболовецкое судно. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Все действия, осуществленные погранслужбой ФСБ, были произведены в соответствии с российским законодательством. К сожалению, органы власти Украины настроены на то, чтобы нанести максимальный ущерб российскому Крыму. Поэтому уверен, что все меры, предпринимаемые Россией, правильные и необходимые», — отметил Аксенов.

Крымское пограничное управление ФСБ днем 4 мая сообщило о задержании украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», незаконно добывавшего камбалу в исключительной экономической зоне России. Судно было задержано пограничным сторожевым кораблем «Аметист» западнее мыса Тарханкут.

Российскими силовиками были изъяты несколько километров сетей. Само судно и экипаж в составе пятерых граждан Украины были доставлены в Крым для проведения процессуальных действий.

Днем ранее Киев пожаловался на «жесткую политику» России по отношению к невоенным украинским судам, направляющимся в порт Мариуполя. Соответствующее сообщение обнародовала Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).

Украинские пограничники зафиксировали «уже несколько случаев остановки РФ невоенных судов для их осмотра». При этом в заявлении ГПСУ утверждалось, что «никаких замечаний при этом не следует», передает RT. О задержаниях сообщили пограничники Донецкого погранотряда.

В качестве примеров украинским ведомством приводились три случая задержания сотрудниками Пограничного управления ФСБ России кораблей, шедших на Украину. 30 апреля ФСБ задержала в Керченском проливе корабль, шедший из Хиоса (порт в Греции) в Мариуполь.

Российские пограничники провели осмотр судна и идентифицировали команду. На борту оказались граждане Турции, Нигерии, Египта и Грузии. В тот же день ФСБ задержала теплоход, шедший из Ашдода (Израиль) в Мариуполь; еще через день был задержан корабль, который шел из итальянского Ногаро также в мариупольский порт.

В МИД России напомнили, что недавно кабинет министров Украины принял распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов во внутренних водах Украины для судов под флагом России или судов, зарегистрированных в России.

Кроме того, украинское правительство согласилось запретить вход в территориальные воды Украины для любых иностранных плавсредств, входивших в морские порты Севастополя и Крыма.

Ранее министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины сообщало, что в марте 2018 года в крымские порты почти 60 раз заходили российские суда. Всего украинское ведомство насчитало 19 судов, которые «нарушили запрет» на посещение портов Республики Крым.

В Киеве уже готовятся к обострению ситуации в Азовском море. Спикер госпогранслужбы Украины Олег Слободян уверяет, что таких проверок, как осуществляет ФСБ РФ, никогда не было.

На его заявление отреагировал сенатор от Республики Крым, член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Он сообщил, что ранее Россия могла идти на определенные уступки по отношению к украинским судам и не так жестко следовала всем процедурам, предусмотренным законом, передает НСН.

«Сейчас ситуация изменилась, на ее перелом, безусловно, повлияли агрессивные действия и риторика Киева. Я напомню, недавно на Украине зашла речь о закрытии внутренних вод для российских судов. Если Россия осуществляет лишь досмотр судов, как то предписывает законодательство, то Киев намерен полностью закрыть внутренние воды для наших судов, что является нарушением нормативной правовой базы», — заявил парламентарий.