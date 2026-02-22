Размер шрифта
Митинг студентов в Иране перерос в акцию протеста

Fars: митинг студентов в Тегеране перерос в акцию протеста
Митинг студентов Технологического университета Шариф в Тегеране перерос в акцию протеста. Об этом сообщило агентство Fars.

«Одновременно с началом нового учебного семестра группа студентов университета Шариф собралась в память о январских событиях. Было решено, что это собрание пройдет мирно и тихо, но из-за присутствия нескольких человек в масках начались выкрикивания лозунгов», — говорится в публикации.

О протестах в Иране также пишет британская газета Financial Times. По данным журналистов, накануне студенты университетов имени Амира Кабира и имени Шарифа в Тегеране собрались на территории кампуса, скандируя лозунги против иранских властей. Уточняется, что новая волна протестов обусловлена обострением отношений Ирана и США.

В конце декабря 2025 года Иран столкнулся с волной массовых протестов, спровоцированных обесцениванием национальной валюты – иранского риала. Власти усилили меры безопасности, полицейские применили для противостояния с протестующими слезоточивый газ и пневматическое оружие. В МИД страны обвинили в причастности к протестам США и Израиль.

Ранее США предрекли втягивание в затяжной конфликт в случае атаки против Ирана.
 
