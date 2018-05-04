«Туман рассеивается»: Захарова рассказала о вранье Мэй

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о трех фактах вранья со стороны британского правительства в деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Она отметила, что «туман рассеивается», и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче.

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«Первое вранье правительства Терезы Мэй о том, что британские эксперты установили страну изготовления химического вещества, которым якобы отравили Скрипалей, официально опровергли сами британские эксперты в лице руководителя лаборатории Портон-Дауна», — написала Захарова на своей странице в фейсбуке.

По мнению официального представителя МИД, второй обман британского правительства касается якобы наличия у Москвы мотива для отравления Скрипалей в связи с исторически плохим поведением России.

«[Это обвинение] опровергла российская сторона, в том числе приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали во имя достижения собственных «национальных интересов», а также перечислив несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону», — объяснила Захарова.

Третье вранье аппарата Терезы Мэй заключается в том, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Скрипали, якобы производилось только в России. Накануне его опроверг чешский лидер Милош Земан, подтвердившие разработку «Новичка» его страной.

«Чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество, которое военная разведка страны классифицировала как «Новичок», сообщил президент республики Милош Земан со ссылкой на доклад спецслужб», — добавила представитель МИД.

Она отметила, что «остальное вранье» британского правительства также вскоре вскроется. Захарова добавила, что в пятницу состоится брифинг на эту тему.

Напомним, что 3 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что чешское оборонное НИИ производило и испытывало отравляющее вещество А-230, классифицирующееся спецслужбами страны как «Новичок».

«Вывод заключается в том, что в нашей стране «Новичок» был произведен и испытан, пусть и в малых количествах, а затем уничтожен. Будет лицемерием притворяться, что такого не было», — сообщил чешский лидер.

Ранее Мария Захарова упомянула Чехию в ряде стран, где мог синтезироваться химикат со свойствами вещества, которое якобы были отравлены Скрижали.

В середине апреля российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что «Новичок» производился и патентовалось в США как химоружие. Дипломат представил документ по патентам и товарным знакам Штатов, датированный 1 декабря 2015 года.

«В нем речь идет об изобретении специальной пули, особенностью которой является наличие отдельной емкости для снаряжения различного вида отравляющих веществ. При использовании указанного средства летальный эффект достигается за счет воздействия этого токсичного вещества на организм человека. Иными словами, этот боеприпас подпадает под действие КЗХО», — сообщил Шульгин.

По его словам, пуля снаряжается бинарными компонентами, взаимодействующими друг с другом при ударе.

«И вот что мы читаем в этом официальном американском документе на странице 11: «По крайней мере одной из активных субстанций, которыми может снаряжаться данная пуля, могут по выбору быть следующие нервные агенты (nerve agents), включая табун, зарин, зоман, циклозарин, VG, VM, VR, VX и — внимание — агенты, относящиеся к типу «Новичок», — отметил он.

Постпред добавил, что эти данные подтверждают, что в Штатах вещества данного типа как производились, так и патентовались в качестве химоружия.

«И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад — патент датирован 1 декабря 2015 года», — объяснил Александр Шульгин.

Отметим, что еще в конце марта в Минобороны России обнаружили отравляющее вещество, схожее по своим характеристикам с «Новчиком», в базе спектральной библиотеки химических соединений Национального бюро стандартов США.

«Еще в 1998 мы, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, которая выпускается Национальным бюро стандартов Соединенных Штатов, обнаружили там вещество, которое нас заинтересовало, поскольку это было фосфорорганическое вещество», — заявил руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны России Игорь Рыбальченко.

Он добавил, что уже тогда было ясно, что оно обладало сильным смертельным действием.

«Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый «Новичок», A234… Он всплыл», — подытожил Рыбальченко.

Напомним, что экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в британском городе Солсбери. Британское правительство обвинило в их отравлении нервно-паралитическим веществом «Новичок» Россию. Москва, в свою очередь, отрицает причастность к инциденту. По информации МИД, исследования под кодовым названием «Новичок» никогда не проводились на территории РФ и СССР.

Дочь бывшего российского шпиона Юлию выписали из больницы и перевели в неизвестное место. Сергей Скрипаль по-прежнему находится больнице. По данным медикам, он поправляется.