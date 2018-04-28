«Не в правилах России оставаться в долгу»

РФ запретила въезд для антироссийски настроенных граждан Литвы, среди которых — известные политики, депутаты и политологи. Это стало ответом Москвы на введенные ранее Вильнюсом ограничения в рамках литовского варианта «акта Магнитского».

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«Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями. В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского «закона Магнитского» были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — говорится в сообщении МИД России.

При этом российское внешнеполитическое ведомство отдельно подчеркивает, что данный список может расширяться.

«Предупреждаем, что российский «стоп-лист» остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии», — резюмируется сообщение министерства.

Неделей ранее министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что улучшение отношений между Москвой и Вильнюсом возможно только по инициативе российской стороны, передает ФАН.

«Я категорически отбрасываю мысли о том, что мы должны что-то делать, чтобы улучшить отношения», — сказал дипломат.

Он также добавил, что между Литвой и Россией продолжают действовать рабочие контакты, однако для восстановления полноформатного сотрудничества и улучшения отношений их недостаточно.

Чуть ранее премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что Вильнюс должен восстановить работу межправительственной комиссии с Россией. В ответ на это президент Литвы Даля Грибаускайте назвала его инициативу нецелесообразной и безответственной.

В первых числах апреля три российских дипломата, объявленные Вильнюсом персонами нон грата, покинули территорию Литвы. Кроме того, литовские власти ввели запрет на въезд для 44 физических лиц — граждан РФ, передает RT.

Москва также выслала трех литовских дипломатов. Это произошло в рамках скандала с обвинением Москвы со стороны Европы и США в причастности к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Основная угроза национальной безопасности Литвы исходит из агрессивных намерений и действий России», — указывалось в докладе департамента госбезопасности Литвы.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал антироссийскую риторику литовских властей «дешевым прогибом под Соединенные Штаты Америки».

«Эти проявления русофобии в ближайшее время сойдут на нет, как закончится и скандал, связанный с отравлением Скрипаля. И закончится он оглушительным фиаско властей Великобритании. Рано или поздно мировое сообщество поймет, что в этой парадигме, заданной американцами, продолжать жить нельзя», — заявил сенатор.

В ноябре прошлого года Даля Грибаускайте подписала поправки к закону о статусе иностранцев. В пояснительной записке указывалось, что «закон Магнитского» будет препятствовать приему в Литву иностранцев, которые грубо нарушают права человека, коррумпированы или участвуют в отмывании денег».

Тогда же литовский лидер заявила, что с Российской Федерацией следует «не воевать, а сотрудничать». По словам Грибаускайте, в ближайшие годы отношения с Россией останутся сложными.

«Если в стране сохранится нынешнее руководство, то ситуация не изменится, однако я не хочу сказать, что следует умывать руки и не надо общаться», — заявила глава Литвы.

Грибаускайте также подчеркнула, что Литва не должна «отказываться от своих собственных ценностей». При этом она отметила, что геополитическая ситуация имеет свойство меняться, и в связи с этим «в случае необходимости» можно пересмотреть позицию по определенным вопросам.

Сергей Магнитский был руководителем отдела налогов и аудита в фирме Firestone Duncan. В ходе проверки представители Магнитского заявили, что он нашел документы, доказывающие причастность руководства одного из московских отделений налоговой службы к хищению из бюджета 5,4 млрд рублей по схеме возмещения налогов. По этим данным были возбуждены уголовные дела.

Сам Магнитский также был арестован по обвинению в помощи главе британского фонда Hermitage Capital Management Уильяму Браудеру в уклонении от уплаты налогов. В 2008 году юрист был арестован и умер в изоляторе «Матросская тишина». Запад обвинил Россию в причастности к этой смерти.

Первым «Акт Магнитского» был принят Вашингтоном в 2012 году, документ ввел ограничительные меры в отношении некоторых российских чиновников и силовиков, причастных, по мнению США, к смерти юриста, передает НСН.