«Пусть Обама приезжает, посмотрит на эти клочья»

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил экс-президенту США Бараку Обаме посетить Россию и посмотреть на «разорванную в клочья» экономику страны. Об этом он заявил в интервью программе «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».

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В ходе программы телеведущий Сергей Брилев напомнил Медведеву, что Обама, говоря об обстановке в России в 2014 году, использовал данные 15-летней давности. «При возможной встрече с бывшим американским лидером вы могли бы указать ему на эту ошибку», — посоветовал он главе правительства.

«Да, это было. Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья», — ответил Медведев.

Премьер отметил, что Россия прошла тест на стрессоустойчивость после введения со стороны Запада санкций и разработала инструменты ответного воздействия на ограничения.

Напомним, что «разорванной в клочья» экономику России Обама назвал 21 января 2015 года во время обращении к конгрессу. Тогда же он сообщил, что сама страна находится в изоляции.

«В прошлом году, на фоне агрессии господина Путина, мы вместе с союзниками провели тяжелую работу по введению санкций, укрепили наше присутствие в прифронтовых государствах. Некоторые говорили, что стратегия Путина была мастерской демонстрацией стратегии и мощи. Но сегодня именно Америка является сильной и сплотилась со своими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика разорвана в клочья», — заявил тогда американский лидер.

Что касается субботнего интервью премьера, то в нем он также сообщил, что не собирается отдыхать после отставки правительства, которая произойдет после инаугурации президента Владимира Путина 7 мая 2018 года. «Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что действующему правительству приходилось работать в «беспрецедентных условиях», однако кабинету министров даже в условиях санкций смог обеспечить устойчивое развитие страны.

Ограничительные меры против России были введены со стороны США и ряда европейских стран еще в 2014 году. Они были связаны с присоединением Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины. Тогда же Кремль в качестве ответной меры ввел эмбарго на ввоз продуктов из этих стран. В июле прошлого года Москва продлила действие продовольственного эмбарго до конца 2018 года.

Накануне, 27 апреля, российский лидер Владимир Путин поблагодарил своих граждан за то, что они с пониманием отнеслись к введению Кремлем ответных ограничений против зарубежных стран.

«Надо поблагодарить граждан страны, которые в целом с пониманием отнеслись к тому, что на первом этапе, когда мы в ответ на неправовые действия некоторых наших партнеров — так называемые санкции — ввели ограничения на поставки сельхозпродукции из зарубежных стран. Это неизбежно было связано, и мы это понимали, с тем, что в определенной степени будет наблюдаться рост цен на продукты питания в целом», — сообщил Путин на встрече с Советом законодателей.

Президент отметил, что санкции пошли на пользу российским производителям. По его словам, аграрии «мечтают, чтобы никаких отмен не было с нашей стороны».

Бывший американский лидер, во время правления которого и были введены ограничительные меры против Москвы, неоднократно негативно высказывался о России. Так, в декабре 2016 года он на своей пресс-конференции назвал ее слабой страной. По его словам, российская экономика «не производит ничего», что хотели бы купить зарубежные страны, «кроме нефти, газа и оружия».

Тогда же Обама констатировал, что отношения между Вашингтоном и Москвой стали хуже. «Мы уже имеем огромное количество санкций против России. Отношения между нами и Россией ухудшились, к сожалению, в последние годы», — сообщил Обама.

Несмотря на это, месяцем ранее Обама на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель называл Россию влиятельной военной супердержавой.

«Мой принцип по отношению к России не изменился с первого дня моего президентства. Россия является важной страной, это военная супердержава, у нее есть влияние в регионе и в мире», — заявил он 17 ноября 2016 года.

На встрече с Меркель лидеры западных держав обсудили вопрос сохранения санкций против Москвы. «Мы обсудили важность сохранения санкций до тех пор, пока Россия не выполнит обязательства по минским соглашениям. Мы продолжаем поддерживать народ Украины и считаем, что каждая страна должна обладать правом самостоятельно распоряжаться собственной судьбой», — заключил тогда глава Белого дома.

Его слова позже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, на встрече глав США и Германии были расставлены «совершенно иные акценты, нежели они расставлялись еще какое-то время назад».

«Есть, действительно, какая-то другая нюансировка. Еще год-два назад мы слышали, что Россия — региональная держава и так далее», — отметила она.

Захарова также сообщила, что администрация Обамы не станет кардинально менять свое отношение к России до инаугурации действующего президента Дональда Трампа. Она добавила, что Кремль готов сотрудничать с Белым домом вне зависимости от того, как американские власти оценивают роль России на международной арене.