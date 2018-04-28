Разговор о санкциях: Меркель и Трамп обсудили Россию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила президенту США Дональду Трампу, что Германия совместно с американскими властями оценивает эффект от антироссийских санкций.

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«Мы очень тесно работаем с представителями администрации США… чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они [антироссийские санкции — «Газета.Ru»] могут оказать», — сказала Меркель в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой США.

Канцлер добавила, что Берлин и Вашингтон в целом придерживаются довольно схожих позиций в отношении России. «Что касается противоречий, конфликта с Россией, в том числе роли России в Сирии, в целом существует единство с США», — отметила Меркель.

Германия, как и другие страны Евросоюза, ввела в отношении России санкции после присоединения Крыма и начала конфликта в Донбассе. При этом до введения санкций Германия была крупнейшим европейским партнером России — так, в 2013 году товарооборот между двумя странами достиг $74,9 млрд.

26 апреля российско-германская внешнеторговая палата подготовила пресс-релиз, в котором оценила ущерб от антироссийских санкций для немецких компаний. По данным ведомства, при наихудшем сценарии ущерб может достигнуть €1,5 млрд.

«Краткосрочные потери уже в текущем финансовом году оцениваются участниками опроса сотнями миллионов евро и могут составить до €377 млн. Среднесрочные потери составят, по сдержанным оценкам, не менее €0,82 млрд. При наихудшем сценарии потери опрошенных компаний могут составить почти €1,5 млрд», — говорится в документе.

Во внешнеторговой палате подчеркнули, что немецкие компании ощущают прямое воздействие санкций из-за бизнеса, который они ведут с российскими компаниями и гражданами.

При этом Германия, несмотря на санкции, сумела заключить крупную газовую сделку с Россией по строительству газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ до немецкого побережья. В реализации многомиллиардного проекта участвуют крупнейшие немецкие компании.

В то же время США не смогли уговорить ФРГ отказаться от сделки по «Северному потоку — 2», предлагая Берлину свой газ вместо российского. В настоящее время США активно инвестируют в программу развития экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Сейчас на внешние рынки полноценно работает один крупный американский завод Sabine Pass мощностью 14 млн тонн.

Однако Германия занимает прагматичную позицию и настроена на строительство трубопровода, понимая, что спрос на газ может вырасти, а мощности украинской газотранспортной системы может не хватить для его удовлетворения. В пользу этого говорит и тот факт, что недавно регуляторы ФРГ выдали все необходимые разрешения на прокладку трубы по своей территории.

В то же время на недавней пресс-конференции после встречи с украинским президентом Петром Порошенко Ангела Меркель впервые публично заявила, что без создания ясности о будущей роли украинского транзита проект «Северный поток — 2» «невозможен».

«Как вы видите, это не чисто экономический проект, здесь играют роль и политические факторы», — пояснила Меркель.

При этом в своих предыдущих высказываниях по поводу газопровода канцлер всегда подчеркивала, что ФРГ рассматривает «Северный поток — 2» исключительно как экономический проект и не видит в нем угроз.

В конце марта президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем сказал, что новый экспортный газопровод из России в Европу через Балтийское море «Северный поток — 2» деполитизирован.

«Вы знаете нашу позицию: мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, безусловно, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован. Это чисто коммерческий проект», — подчеркнул российский лидер. По словам Путина, российский проект также не является потенциальной заменой маршрута через Украину.

Стоит отметить, что, рассуждая о немецкой экономике, Меркель не может не учитывать позиции США, которые являются крупным торговым партнером ФРГ. Только за 2017 год из Германии в США было поставлено товаров на 111 млрд евро, в то время как объем поставок из США в Германию составил только €61 млрд. Германия поставляет в США автомобили, машины, продукты химической промышленности и другие товары.