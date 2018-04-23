Протесты в Армении: полиция отпустила лидера оппозиции. LIVE

Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что в стране не придется вводить режим чрезвычайного положения из-за протестных акций, передает «Еркрамас». «Наше законодательство детально регулирует случаи, при которых армия может быть задействована в подобного рода процессах, и это возможно сделать только в том случае, если будет введено чрезвычайное положение. Мое желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников, — чтобы необходимости в ведении режима чрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем. В законодательстве прописано, что такая необходимость может возникнуть, но мы надеемся, что этого не будет», — заявил Саркисян.