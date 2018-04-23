Курсы валют$ 62.11 (+0.509) 75.91 (+0.317)
Москва: +7°C
Подпишитесь на оповещения
от Газеты.Ru
Дополнительно подписаться
на сообщения раздела СПОРТ
Отклонить
Подписаться
Получать сообщения
раздела Спорт

Протесты в Армении: полиция отпустила лидера оппозиции. LIVE

Оппозиция возобновила акции протеста в Ереване

В Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Шествия проводят несколько групп протестующих. Министерство обороны страны допускает введение чрезвычайного положения для подавления протестов. С утра понедельника, 23 апреля, до полудня полиция арестовала минимум 37 человек. «Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.
Видео дня
Начало пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
В сети появилось видео с камер наблюдения с предположительно началом пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в... 
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
14:29

Песков также подчеркнул, что в России внимательно наблюдают за происходящим в Армении. «Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал он. Песков также переадресовал вопрос о том, известно ли администрации президента о каком-либо особом режиме на российской военной базе в Гюмри или распоряжениях, адресованных российским военным в Армении, в Министерство обороны.

14:15

Ситуацию в Армении прокомментировал Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны. «Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это все, что я могу сказать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле ситуацию с протестами в Армении угрожающей стабильности в регионе.

14:05

Лидер протестного движения «Мой шаг», депутат Никол Пашинян только что был освобожден, сообщает Sputnik Армения. Ждем подробностей.

14:00

Дорожная карта Еревана позволяет оценить масштабы проходящих сегодня шествий. Интересно, будет ли побит вчерашний рекорд? В воскресенье, по словам очевидцев, на улицы столицы Армении вышло более 100 тыс. человек. Прошедший накануне митинг называют самым масштабным за всю современную историю Армении.

13:44

По словам Рустама Бадасяна, адвоката одного из лидеров движения, депутата Никола Пашиняна, задержанного в ходе протестов, его местонахождение на данный момент неизвестно, передают «Новости Армении». «Никол Пашинян не в Севанском отделе, следователь по телефону подтверждает сведения, приезжаю в отдел, в отделе говорят – в течение дня был, сейчас не здесь. На вопрос где ответа нет. Кто увез, тоже нет ответа и так без конца», — сообщил Бадасян.

13:36

«В отношении этих военнослужащих в установленном законом порядке будут применены самые жесткие меры ответственности, поскольку ограничения на участие военнослужащих в любых собраниях строго прописано в Конституции, законами «О статусе военной службы и военнослужащего» и «Об общественной службе» и «Об утверждении устава внутренней службы в ВС Армении», — говорится в заявлении Минобороны. В ведомстве также подчеркнули, что действия военнослужащих рассматривается, в том числе, как невыполнение своих полномочий путем самовольного оставления части, о чем уведомлены соответствующие правоохранительные органы.

13:35

Однако говорить о том, что военные перешли на сторону протестующих, преждевременно. Министерство обороны Армении строго осудило участие группы военнослужащих миротворческой бригады в акции протеста в Ереване, пообещав принять против них меры.

13:34

Как видно на фото ниже, к акциям протеста присоединились люди в военной форме. По данным армянских СМИ, эти люди — военнослужащие миротворческой бригады Минобороны. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых военнослужащие выбегают с территории воинской части и направляются в сторону демонстрантов.

13:32

Пользователи соцсетей делятся фотографиями происходящий сегодня в Ереване протестов.

13:21

По словам министра Саркисяна, законодательство страны определяют процедуру привлечения вооруженных сил в таких ситуациях. «Это только при режиме чрезвычайного положения для выполнения конкретных задач, в качестве силы для сохранения соответствующего режима», — уточнил глава армянского Минобороны.

13:20

Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что в стране не придется вводить режим чрезвычайного положения из-за протестных акций, передает «Еркрамас». «Наше законодательство детально регулирует случаи, при которых армия может быть задействована в подобного рода процессах, и это возможно сделать только в том случае, если будет введено чрезвычайное положение. Мое желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников, — чтобы необходимости в ведении режима чрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем. В законодательстве прописано, что такая необходимость может возникнуть, но мы надеемся, что этого не будет», — заявил Саркисян.

13:17

За сегодняшнее утро уже были арестованы по меньшей мере 37 человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на силовые ведомства страны. Согласно сообщениям армянских СМИ, задержанные в своем большинстве — студенты, участвовавшие в акциях протеста напротив Ереванского медицинского университета.

13:14

Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Шествия проводят несколько групп протестующих. Одна из них начала акцию протеста у здания Ереванского государственного университета. Мы следим за развитием событий в Армении в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!