Протесты в Армении: полиция отпустила лидера оппозиции. LIVE

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- 109130 просмотров Многотысячный митинг: в Ереване задержаны сотни демонстрантов
Песков также подчеркнул, что в России внимательно наблюдают за происходящим в Армении. «Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал он. Песков также переадресовал вопрос о том, известно ли администрации президента о каком-либо особом режиме на российской военной базе в Гюмри или распоряжениях, адресованных российским военным в Армении, в Министерство обороны.
Ситуацию в Армении прокомментировал Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны. «Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это все, что я могу сказать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле ситуацию с протестами в Армении угрожающей стабильности в регионе.
Лидер протестного движения «Мой шаг», депутат Никол Пашинян только что был освобожден, сообщает Sputnik Армения. Ждем подробностей.
Дорожная карта Еревана позволяет оценить масштабы проходящих сегодня шествий. Интересно, будет ли побит вчерашний рекорд? В воскресенье, по словам очевидцев, на улицы столицы Армении вышло более 100 тыс. человек. Прошедший накануне митинг называют самым масштабным за всю современную историю Армении.
По словам Рустама Бадасяна, адвоката одного из лидеров движения, депутата Никола Пашиняна, задержанного в ходе протестов, его местонахождение на данный момент неизвестно, передают «Новости Армении». «Никол Пашинян не в Севанском отделе, следователь по телефону подтверждает сведения, приезжаю в отдел, в отделе говорят – в течение дня был, сейчас не здесь. На вопрос где ответа нет. Кто увез, тоже нет ответа и так без конца», — сообщил Бадасян.
«В отношении этих военнослужащих в установленном законом порядке будут применены самые жесткие меры ответственности, поскольку ограничения на участие военнослужащих в любых собраниях строго прописано в Конституции, законами «О статусе военной службы и военнослужащего» и «Об общественной службе» и «Об утверждении устава внутренней службы в ВС Армении», — говорится в заявлении Минобороны. В ведомстве также подчеркнули, что действия военнослужащих рассматривается, в том числе, как невыполнение своих полномочий путем самовольного оставления части, о чем уведомлены соответствующие правоохранительные органы.
Однако говорить о том, что военные перешли на сторону протестующих, преждевременно. Министерство обороны Армении строго осудило участие группы военнослужащих миротворческой бригады в акции протеста в Ереване, пообещав принять против них меры.
Как видно на фото ниже, к акциям протеста присоединились люди в военной форме. По данным армянских СМИ, эти люди — военнослужащие миротворческой бригады Минобороны. В социальных сетях распространяются видеоролики, на которых военнослужащие выбегают с территории воинской части и направляются в сторону демонстрантов.
Пользователи соцсетей делятся фотографиями происходящий сегодня в Ереване протестов.
По словам министра Саркисяна, законодательство страны определяют процедуру привлечения вооруженных сил в таких ситуациях. «Это только при режиме чрезвычайного положения для выполнения конкретных задач, в качестве силы для сохранения соответствующего режима», — уточнил глава армянского Минобороны.
Министр обороны Армении Виген Саркисян выразил надежду, что в стране не придется вводить режим чрезвычайного положения из-за протестных акций, передает «Еркрамас». «Наше законодательство детально регулирует случаи, при которых армия может быть задействована в подобного рода процессах, и это возможно сделать только в том случае, если будет введено чрезвычайное положение. Мое желание, и я уверен, желание всех наших соотечественников, — чтобы необходимости в ведении режима чрезвычайного положения не было ни сейчас, ни в дальнейшем. В законодательстве прописано, что такая необходимость может возникнуть, но мы надеемся, что этого не будет», — заявил Саркисян.
За сегодняшнее утро уже были арестованы по меньшей мере 37 человек, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на силовые ведомства страны. Согласно сообщениям армянских СМИ, задержанные в своем большинстве — студенты, участвовавшие в акциях протеста напротив Ереванского медицинского университета.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru»! В Ереване возобновились шествия протестующих против избрания премьер-министром Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна. Шествия проводят несколько групп протестующих. Одна из них начала акцию протеста у здания Ереванского государственного университета. Мы следим за развитием событий в Армении в режиме онлайн. Оставайтесь с нами!