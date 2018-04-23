Армянская весна

Как только в каком-нибудь постсоветском государстве начинаются массовые беспорядки с требованием отставки руководства, сторонние наблюдатели ищут вовне тех, кому это выгодно. Между тем ни Россия, ни США и Запад в целом не имеют ни малейшего отношения к очередному – далеко не первому за последние 10 лет — бурному противостоянию власти и оппозиции в Армении. Более того, при всех разговорах о наличии особых интересов России на постсоветском пространстве, при том, что в Армении существует 102-я российская военная база (в Гюмри и в самом Ереване), нашему кавказскому соседу все равно предстоит решать свою судьбу самостоятельно. Как показывает история других бывших союзных республик — прежде всего Азербайджана, Украины, Грузии и Киргизии — переживавших смену власти с помощью массовых народных волнений — в конечном итоге никто кроме самих государств не должен и не может обеспечить их будущее.



Протесты против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра продолжились в понедельник. В результате референдума 2015 года страна перешла от президентской республики к парламентской. Сам Саргсян был избран президентом в 2008 году и переизбран на второй срок в 2013-м. Больше двух сроков занимать пост президента по армянской Конституции нельзя. Однако Саргсян и провел через референдум политическую реформу, благодаря которой теперь именно премьер-министр является ключевой фигурой в стране. При этом сам Саргсян обещал не занимать этот пост, но обманул людей. В маленькой Армении, где в политике не так много людей и все всех знают, это не могло пройти бесследно.

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По неофициальным данным, в центре Еревана 22 апреля в уличной акции протеста участвовали более 100 тысяч человек, по данным полиции – 35 тыс. Для страны с населением 2,5 миллиона это гигантские цифры.

Видимо, подействовало. В понедельник из-под стражи освобожден оппозиционер Никол Пашинян, а премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку.

Обращение Саргсяна к народу (в том числе к тем, кто транслировал призыв «Отвергни Сержа») было трогательным.

«Никол Пашинян был прав. Я ошибался. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, однако я не пойду ни на одно из них. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны. Пост премьер-министра Армении», — заявил Саргсян, пожелав стране «мира, гармонии и логики».

Кто бы ни пришел в руководство новым правительством и какими бы полномочиями он не обладал, стране тем не менее придется в первую очередь заниматься экономическими проблемами. При этом очевидно, что ни Россия, обладающая в Армении и военными (вышеупомянутая 102-я база) и экономическими возможностями, не сможет и, главное, не будет решать судьбу армянского государства. Москва считает происходящее внутренним делом Еревана, указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Будущее государственности Армении всецело зависит от самого армянского народа. Разумеется, есть вариант, при котором Южный Кавказ может оказаться чем-то вроде Ближнего Востока в миниатюре — очагом новой войны. Это случится, если Азербайджан (где в 90-е годы тоже было немало потрясений) попытается воспользоваться ситуацией и силой вернуть контроль над Нагорным Карабахом.

Но понятно, что Армения, успешно отстаивавшая свою государственность в войне с Азербайджаном, но в отличие от соседа по Южному Кавказу, оказавшаяся не способной наладить сколько-нибудь прочную национальную экономику (сказалось в том числе отсутствие природных ресурсов и выхода к морю, которыми не обделен Азербайджан) должна спасать себя сама. Любой армянской власти жизненно важно иметь хорошие отношения с армянской диаспорой. Не только потому, что армян в мире живет почти в четыре раза больше, чем в самой Армении.

Но и потому, что экономические возможности диаспоры и ее политические связи в мире неизмеримо больше, чем у Саргсяна и любого главы правительства.

Армении критически важно остановить отток населения. Когда маленькая страна за 20 лет теряет почти треть жителей, которые отправляются в эмиграцию из-за невозможности найти на родине источники доходов и нормальную работу — это угрожает государственности сильнее, чем любые внешние силы. Собственно, именно экономическая беспомощность Армении — самое яркое свидетельство серьезного затяжного политического кризиса, в котором находится страна. Лидеры оппозиции, уже задержанные властями, в частности депутат парламента Никол Пашинян, выступают за более тесные связи Армении с Евросоюзом. Нынешнее армянское руководство на словах делает ставку на Евразийский союз и партнерство с Россией, не отказываясь при этом и от попыток наладить отношения с ЕС. Но ни Россия, ни ЕС при любых раскладах не будут содержать Армению.

Попытки Армении купить долгосрочную финансовую помощь в обмен на лояльность и продать «стратегическую важность» Южного Кавказа тоже вряд ли встретят понимание и поддержку как в России, и на Западе. В силу неурегулированности карабахского конфликта и международной неопределенности статуса Карабаха (или, как его называют армяне, Арцаха) Армении стратегически заказан путь в НАТО. Однозначно принять сторону Армении в ее конфликте с Азербайджаном не может и Россия. Хотя Армения, в отличие от Азербайджана и входит в Организацию Договора о коллективной безопасности, допустить окончательный дрейф Баку в сторону Запада и прежде всего НАТО Россия явно не хочет. И на прямое политическое противостояние с Азербайджаном ради Армении не пойдет. Использовать своего исторического союзника – Иран — у Армении тоже вряд ли получится. И в силу полной вовлеченности Ирана в затяжную многофигурную войну на Ближнем Востоке, и в силу того, что ни на какую политическую роль именно на постсоветском пространстве Тегеран не претендовал и не претендует.

Чтобы не утратить государственность, Армении придется самой разруливать политический кризис, делать страну привлекательной для инвестиций и думать, как удержать людей «дома». И это касается всех бывших советских республик — прочная государственность не создается за несколько лет и даже десятилетий. И уж точно никто никому ничего не должен — ни Россия, ни Запад не обязаны содержать бывшие советские республики за свой счет. У самой России слишком много собственных проблем.