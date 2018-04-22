Порошенко: Константинополь начал работать над автокефалией

Президент Украины Петр Порошенко написал в своем аккаунте фейсбука, что Вселенский Константинопольский патриархат запустил процедуры, которые нужны, чтобы предоставить Украинской православной церкви автокефалию, передает RT.

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По словам Порошенко, такое решение принял Святой и Священный синод Вселенского патриархата, принявший в субботу, 21 апреля, обращение от украинского президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею «о предоставлении томоса (указа — «Газета.Ru») об автокефалии православной церкви на Украине».

На встрече с украинскими парламентариями Порошенко заметил, что под обращением к Вселенскому патриарху свои подписи поставили представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также Украинской автокефальной православной церкви, которая находится вне канонической православной юрисдикции, сообщила ранее НСН.

По мнению Порошенко, единая поместная церковь не станет государственной и «обязательной». Он добавил, что принятие новой церкви будет добровольным.

Обращение Порошенко в Константинопольский патриархат с просьбой о выделении Украинской православной церкви в отдельную поместную автокефалию в Украинской православной церкви Московского патриархата называли «превышением власти и вмешательством в церковные дела», сообщает ФАН.

В УПЦ МП подчеркнули, что не обращались по поводу вопроса автокефальности украинской церкви ни к патриарху Константинопольскому Варфоломею, ни к президенту Порошенко, ни к депутатам Верховной рады.

«Вызывает обеспокоенность то, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики. Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций», — подчеркнули в своем заявлении представители Украинской православной церкви.

Тем временем, источник, близкий ко Вселенскому патриархату, сообщил РИА «Новости», что Константинопольский патриархат не предоставит Украине автокефалию, потому что в решении этого вопроса будет принимать участие выступающая против Русская православная церковь, а вопрос должен быть решен единогласно.

Как отмечается, в патриархате приняли обращение с просьбой о предоставлении автокефалии УПЦ. «(Вселенский патриархат) решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации», — заявил источник.

По его словам, будет созван внеочередной синод всех православных церквей. «Поскольку на синоде будут и патриарх Кирилл, и другие дружески расположенные к Москве церкви, какого-либо решения о приемлемости предоставления автокефалии Украинской церкви не может быть. Поскольку там будет Москва», — объяснил источник.

Ранее стало известно, что Порошенко полагает основание Москвы «опрометчивым решением» древнерусских князей из Киева. Он также заявил, что создание на Украине независимой православной церкви «восстановит историческую справедливость».

«Этот долгожданный томос станет не только торжеством православия, но и актом восстановления глубокой исторической справедливости. Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры. Уже потом мы поделились этим с залесьем, где давние киевские князья очень опрометчиво основали Москву», — отметил глава Украины.

Ранее Верховная рада Украины поддержала обращение украинского лидера к Константинопольскому патриархату с просьбой разрешить создание в стране единой независимой православной церкви.

Как отмечается, за это решение проголосовали 268 депутатов, при этом необходимый для принятия инициативы кворум составлял 226 голосов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о создании украинской автокефальной поместной церкви не найдет поддержки в Москве, так как связано с расколом церквей.

«Вы знаете позицию Русской православной церкви, патриарха всея Руси по этому вопросу. И конечно, скажем так, какие-то действия, направленные на раскол церкви, вряд ли могут поддерживаться и вряд ли могут приветствоваться», — заявил Песков.

Председатель Комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков в ответ на слова Порошенко подчеркнул, что Порошенко создает «комическую историю Украины», потому что киевские князья, во-первых, никакого отношения к основанию Москвы не имели, во-вторых — не имели отношения и к современной независимой Украине.

Украинская православная церковь Киевского патриархата возникла в 1992 году в результате действий митрополита Филарета (Денисенко), бывшего предстоятеля Украинской православной церкви (Московского Патриархата), и архиереев Украинской автокефальной православной церкви, поддержанных руководством независимой Украины.

Учредительный собор состоялся 25 — 26 июня 1992 года в Киеве. Приверженцы УПЦ КП возводят ее историю к Киевской митрополии, находившейся в юрисдикции Константинопольской православной церкви, отрицая законность ее перехода под юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году.

На начало 2015 года к Украинской православной церкви Киевского патриархата относили себя 44% украинцев, 21% населения назвали себя верующими Украинской православной церкви МП, 11% — Украинской грекокатолической церкви.