Жидкое отравление: новые подробности в деле Скрипалей

Использованное при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вещество было жидким, сообщает Sky News со ссылкой на данные министерства окружающей среды Великобритании. Как сообщили в ведомстве, основным местом применения отравляющего вещества был дом Скрипаля.

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Детали появились, как отмечается, после того как министерство объявило об операции по очистке ряда мест, связанных с инцидентом, по всему Солсбери от «небольшого количества» возможных зараженных объектов.

При этом один из создателей группы веществ, известных под общим названием «Новичок», Вил Мирзаянов утверждает, что вещество, которым, как утверждает Великобритания, были отравлены Скрипали, «в воде разлагается мгновенно».

«Если его [вещество] бросить в воду, через несколько часов там следов даже не будет, понимаете? В воде разлагается мгновенно. Если вода подкисленная, то это мгновенно, несколько минут — и вещества нет», — отмечает Мирзаянов.

Таким образом, по словам Мирзаянова, вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.

«Недостаток этой серии «Новичков» в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения, вообще-то говоря. Это вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности. Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе. Только идиоту может прийти в голову такая мысль — это была большая ошибка», — сказал он.

Россия тем временем нашла доказательства, что никакого «Новичка» в «инциденте в Солсбери» не было вовсе. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены не «Новичком», а веществом BZ. Об этом министр сообщил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, ссылаясь на данные лаборатории швейцарского города Шпиц.

При этом экспертиза показала, что данный нервно-паралитический газ находился на вооружении Великобритании и США. «Эта лаборатория, в которой, я убежден, работают профессиональные и дорожащие своей репутацией ученые, пришла к следующим результатам — я сейчас буду дословно цитировать: по итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоров, относящихся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия», — заявил Лавров на собрании.

Он отметил, что BZ — это вещество, временно выводящее человека из строя: психо-токсический эффект достигается через 30-60 минут и длится до четырех суток.

Данная рецептура находилась на вооружении США, Великобритании и других стран НАТО. В Советском Союзе и России разработок и накоплений подобных химических вооружений не осуществлялось», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Специалисты также обнаружили в образцах следы нервно-паралитического вещества А234, высокая концентрация которого может привести к смерти. Однако, считает Лавров, учитывая высокую летучесть этого вещества и то, что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным, вопрос об обнаружении швейцарскими экспертами А234 в чистом виде представляется крайне подозрительным.

«Клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», — подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров напомнил, что 12 апреля Организация по запрещению химоружия (ОЗХО) представила доклад, который подтвердил выводы британских следователей о веществе, которым были отравлены Скрипали. При этом его название в докладе не приводилось. Оно указано в полной версии документа, а она доступна лишь странам-участницам организации.

«Там не содержится каких-либо названий, «Новичок» или какое-либо еще. Там приведена длинная химическая формула, которая, по оценке наших специалистов, указывает на вещество, которое разрабатывалось во многих странах и никакого особого секрета не представляет», — отметил министр иностранных дел России.

На данный момент, по словам Лаврова, Россия ждет ответа от ОЗХО о докладе швейцарской лаборатории об отравляющем веществе BZ.