Уйти, но остаться: кому достанется Сирия

Главы России Владимир Путин, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Ирана Хасан Роухани на встрече в Анкаре «сверят часы» по выполнению резолюции СБ ООН о прекращении огня в Сирии. Об этом рассказал РИА «Новости» помощник российского лидера Юрий Ушаков. Речь идет о выполнении принятой в конце февраля резолюции Совета Безопасности ООН 2401, «которая призывает к прекращению огня на всей территории страны».

Резолюция 2401, принятая по предложению Кувейта и Швеции, подразумевает 30-дневное прекращение огня на территории Сирии, чтобы оказать гуманитарную помощь населению страны.

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Несмотря на заявления об уничтожении большей части боевиков, главной зоной конфликта в последние недели стал пригород Дамаска — Восточная Гута, где боевики вели ожесточенные бои правительственными войсками. Однако практически накануне трехсторонней встречи в Анкаре сирийские военные при участии российских советников смогли добиться освобождения Гуты. Им также удалось убедить боевиков-исламистов, которые удерживали город, покинуть его вместе со своими семьями.

Политическая победа Дамаска при помощи России укрепляет позиции официальной Сирии на текущих переговорах, цель которых добиться политического урегулирования в этой стране.

«Этот важный визит Путина в Турцию, который устанавливает следующий этап операций и начинает деконфликтацию между антиасадовскими силами в Сирии», — говорит Теодор Карасик, ведущий эксперт Gulf News в Вашингтоне.

Эксперт Российского совета по международным делам Юрий Бармин считает, что встреча должна помочь решению судьбы астанинского процесса. Он отмечает, что

Астана имела значение для определения зон деэскалации, однако, по мнению эксперта, «проект зон провалился».

Речь идет о четырех зонах прекращения огня, которые были созданы на территории Сирии в прошлом году. Одна охватывает провинцию Идлиб, а также часть районов провинции Латакии. Вторая зона находится на севере провинции Хомс. Третья — в Восточной Гуте, четвертая — на юге Сирии на границе с Иорданией.

При этом Дамаск обвиняют в том, что его авиация бомбит зоны десэксалации. Власти Сирии, в свою очередь, заявляют, что боевики ведут огонь из этих районов.

Бармин ожидает, что лидеры тройки примут «принципиальное решение» о том, как будут предприниматься попытки деэскалации. Одной из важных точек в этом вопросе является провинция Идлиб, которая, по его словам, «стала сточной ямой для группировок, которых свозят отовсюду».

Проблемы с зонами деэскалации есть, дал понять журналистам накануне встречи тройки помощник Путина по внешней политике Ушаков: «Будут, очевидно, выработаны дополнительные шаги, которые могли бы быть приняты в интересах укрепления режима прекращения боевых действий [в Сирии], обеспечения функционирования так называемых зон деэскалации».

Асад остается

Кроме того, Россию, Турцию и Иран интересуют и проблемы реконструкции Сирии — для восстановления разрушенной страны будут нужны миллиарды долларов.

Таких денег у этих государств нет, и необходимо будет прибегнуть к помощи других стран, однако в настоящих условиях это весьма проблематично.

Независимо от того, каким будет устройство Сирии, которая вряд ли останется централизованным государством, ее лидер Башар Асад пока останется во главе. Более того, будучи весьма слабой фигурой, он сумел усилить свою роль после начала конфликта и даже сумел убедить Россию в том, что необходимо добиваться захвата территорий, которые удерживает оппозиция. Кроме того, у него теперь есть рычаг давления на Москву — наличие на территории страны военной базы.

Факт укрепления Асадом своих позиций был недавно признан и наследным принцем Саудовской Аравии. «Башар останется. Но я надеюсь, в интересы Башара не входит позволить иранцам делать все, что они хотят», — сказал Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью The Time.

Несмотря на опасения Саудовской Аравии, роль Ирана не столь уж определена даже в рамках отношений с союзническими в данном конфликте Турцией и Россией.

Наиболее сильные противоречия у Тегерана в Сирии сложились у Турции. В Исламской Республике с подозрением следят за акциями Турции в Африне на северо-востоке Сирии, где турецкие военные противостоят отрядам курдов. В Иране считают, что действия Турции могут лишь еще больше дестабилизировать регион.

Однако и турецкая сторона не скрывает, что ее главная цель — установить контроль на границе с Сирией, чтобы не допустить проникновения на турецкую территорию курдов из соседней страны.

Противоречия между Ираном и Турцией будут осложнять переход к мирному процессу в Сирии, которого хочет добиться Россия. Цель Москвы — после победы над «игиловцами» («Исламское государство», ИГ, организация запрещена в Россиии) добиться политического перемирия между различными группировками и режимом Асада и включить их в политический процесс.

Кто уйдет, а кто останется

Для этого необходимо выработать конституцию для Сирии, и этот процесс будет также обсуждаться в Анкаре. Правда, многие в Сирии опасаются, что державы-гаранты могут навязать свой вариант конституционного закона. Пока же на прошедшем форуме с участием различных сирийских групп было решено создать комиссию, которая займется внесением поправок в существующую конституцию.

Учитывая, что Россия, Иран и Турция стали основными бенефициарами побед в Сирии, в западных политических кругах, существует устойчивое мнение, что эти государства, собираются «разделить» это государство между собой на зоны влияния.

Как отмечает обозреватель CNN Ник Патон Волш в статье, опубликованной накануне встречи, согласно этому плану, Иран и Россия якобы должны будут получить контроль над прибрежной частью территории страны, а Тегеран будет иметь также выход на Багдад.

Что же касается Турции, то эта страна будет контролировать территорию, связанную с провинцией Идлиб, где под ее контролем будут находиться сунниты. В то же время американские военные де-факто сохранят присутствие на северо-востоке, где под их охраной находятся курдские отряды.

Правда, президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии после разгрома террористической группировки «Исламское государство».

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что высказывания Трампа говорит о том, что он «привержен своим обещаниям». «Если президент США заявил о скором выводе американских сил из Сирии, это означает, что он, по крайней мере, привержен прежним заявлениям о том, что после победы над ИГ США из Сирии уйдут. Будем смотреть», — сказал Лавров.

Как отмечает аналитик Gulf News Теодор Карасик, участники встречи, очевидно, будут иметь в виду заявления Трампа, когда будут обсуждать политическую ситуацию в Сирии. Между тем, наблюдатели уверены, что Вашингтон не станет выводить войска из САР в ближайшее время, так как их интересует не столько режим в Дамаске, сколько сдерживание Ирана, который может угрожать американским союзникам. К тому же, США фактически держат Исламскую Республику в подвешенном состоянии в связи с тем, что конгресс в ближайшие пару месяцев может пересмотреть условия ядерной сделки с Ираном.