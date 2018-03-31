«Высылка наших дипломатов — это нонсенс»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил недовольство решением Москвы выслать украинских дипломатов из России, что было сделано в ответ на аналогичный шаг Киева, передает RT.

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«Реакция России с высылкой наших дипломатов — это нонсенс. Мы же не пытались кого-то отравить в Солсбери. Это сделала Россия и получила отпор всего цивилизованного мира. У нас есть, кому позаботиться о гражданах Украины в России. Работаем дальше», — написал глава украинского внешнеполитического ведомства в твиттере.

Украина приняла решение выслать 13 российских дипломатов из солидарности со странами Запада, обвинившими Москву в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Российская сторона приняла ответные меры о высылке 13 украинских дипломатов, передает ФАН. Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала верным решение МИД России.

«Уверена, наш МИД принял адекватные, политически выверенные меры, в отличие от западных марионеток во власти Украины и других стран, лишенных самостоятельности в таких вопросах», — заявила парламентарий.

Днем ранее первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко также выразила протест в связи с высылкой из России сотрудников украинского дипломатического ведомства.

«В ответ на высылку 13 российских дипломатов они высылают 13 наших действующих дипломатов, в основном из посольства в Москве, и пятерых — из нашего консульства в Ростове. Для меня наши консулы в РФ — это герои, дипломатические киборги, без преувеличения!», — указала депутат, призвав Киев к «солидарности» с Евросоюзом.

Стоит отметить, что утром в субботу 31 марта премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл выразил сожаление в связи с решением России выслать дипломатов.

«Сотрудники, которые должны быть высланы из посольства Австралии, выполняют свои дипломатические и консульские функции в соответствии с Венскими конвенциями о дипломатических и консульских отношениях, и нет никаких оснований для этого действия со стороны России», — заявил он.

Париж также выразил сожаление решением Москвы выслать четырех французских дипломатов. Вместе с тем Франция напомнила о приверженности конструктивному диалогу с Россией по всему спектру международных вопросов.

В тот же день президент Боливии Эво Моралес заявил о поддержке населению России и главе государства Владимиру Путину в скандале с высылкой российских дипломатов, передает НСН.

«Наша солидарность — народу России и президенту страны Владимиру Путину из-за высылки российских дипломатов из США и некоторых стран Европы, которые бездоказательно обвиняют Россию в отравлении (в английском Солсбери бывшего полковника ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери. Эти репрессии угрожают миру во всем мире», — указал боливийский лидер.

В пятницу, 30 марта, в министерство иностранных дел были вызваны послы 23 государств — Австралии, Эстонии, Албании, Молдавии, Германии, Дании, Канады, Ирландии, Нидерландов, Испании, Украины, Италии, Швеции, Латвии, Норвегии, Литвы, Македонии, Хорватии, Франции, Польши, Румынии, Финляндии и Чехии.

Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования указанных государств о высылке российских дипломатических сотрудников на основании обвинений Великобритании в адрес России из-за «дела Скрипалей» российская сторона объявляет persona non grata соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ.

В МИД РФ также отметили, что в последний момент высылку российских дипломатов поддержали Бельгия, Венгрия, Грузия и Черногория, поэтому Москва «оставляет за собой право на ответные шаги в отношении данных государств».

За день до этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о том, что внешнеполитическое ведомство пригласило посла Соединенных Штатов Америки в Москве Джона Хантсмана для оглашения ответных мер на действия Вашингтона, который ранее выслал российских дипломатов.

Послу было объявлено, что американские дипломаты должны покинуть территорию России в срок до 5 апреля. Также известно, что 58 сотрудников посольства США в Москве и два сотрудника генконсульства в Екатеринбурге объявлены persona non grata.