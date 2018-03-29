Любитель классики: Джонсон связал Скрипаля с Достоевским

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в ходе своего выступления в парламенте страны сравнил дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери с ситуацией в романе Федора Достоевского «Преступление и наказание».

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Он заявил, что, как и в романе русского классика, ситуация вокруг инцидента в Солсбери «понятна всем — единственный вопрос в том, сознается ли преступник, или же его поймают», цитирует главу британского внешнеполитического ведомства ФАН.

Кроме того, Джонсон вспомнил массовое выдворение российских дипломатов странами Запада и заметил, что, несмотря на выход из Евросоюза, Великобритания никогда не будет одинока.

Джонсон также заявил, что Лондон всегда будет поддерживать своих союзников, поддержавших высылку российских дипломатов. Кроме того, министр заявил, что основное различие между Британией и «Россией Владимира Путина» в том, что «они делают яд «Новичок», орудие убийства», а британцы «создают световые мечи, бутафорию для театра».

По словам Джонсона, британское оружие, основанное на «силе воображения и креативности» влечет за собой жизнь в свободном обществе и «протягивает россиянам руку дружбы».

Кроме того, он заявил, что Россия «недооценила» международную реакцию на дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Министр отметил, что 27 стран решили выслать российских дипломатов в ответ на предполагаемую причастность Москвы к отравлению Скрипаля.

«Эти выдворения отражают момент кристаллизации наших общих чувств. Когда годы неприязненности и провокаций дошли до предела по всему миру, на всех трех континентах есть страны, готовые сказать, что с них хватит», — сказал Джонсон.

Ранее 27 стран Запада, в том числе США, Канада, а также Украина, Молдавия и страны Балтии объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия.

Во вторник, 27 марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости дальнейших антироссийских мер в связи с делом Скрипаля.

«Вчерашний день [26 марта] был важным шагом в нашем ответе на этот безрассудный акт агрессии, но нужно сделать гораздо больше, поскольку мы работаем с международными партнерами над долгосрочным ответом на провокацию России», — отметила Мэй.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за провокацией в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, стоят мощные американо-британские силы.

«На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят мощные силы, которые находятся в США и в Великобритании»,

— отметила Захарова. Она также выразила мнение, что мотивом является продолжение «абсолютного наступления» на Россию в информационном, пропагандистском, политическом и других направлениях.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что мировое сообщество гораздо больше, чем солидарные с Великобританией по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля западные страны.

«Во-первых, 20 или 30 стран — это лишь часть мирового сообщества. Мировое сообщество гораздо более многообразно и включает в себя гораздо большее количество стран,

— отметил пресс-секретарь президента. — Стоит отметить, что пресс-секретарь российского посольства в Лондоне ранее заявил, что почти 160 стран не-Запада хотят от Британии доказательств причастности России к «солсберийскому инциденту».

Песков добавил, что отнюдь не полагает «бесконечным тупиком» последовательное отстаивание Российской Федерацией своей позиции. По его словам, Лондон не предоставил адекватных и внятных объяснений своей резко антироссийской позиции.

Также Песков назвал решение о выдворении российских дипломатов «квазисолидарностью».

«Действительно, это достаточно коллективное решение. Это проявление солидарности, в данном случае — квазисолидарности с Лондоном. В теме, которая, с нашей точки зрения и по нашему убеждению, по-прежнему не имеет под собой никаких оснований, не имеет под собой никаких доказательств», — подытожил представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия готовит своевременные ответные меры, и подчеркнул, что все будет сделано в интересах российской стороны.