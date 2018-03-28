Обвинения в адрес России: «дело Скрипаля» в 6 картинках

В презентации, представленной сотрудникам иностранных дипмиссий в Москве 22 марта в посольстве Великобритании, Россия оказывается «без малейшего сомнения виновной» в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Копия презентации опубликована «Коммерсантом».

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На шести слайдах повторяются высказанные ранее тезисы Лондона, а также добавляется новый уровень обвинений. Теперь «высокая доля вероятности» того, что Россия якобы причастна к инциденту в Солсбери, заменена на «несомненную причастность».

Посол США в России Джон Хантсман заявил изданию, что именно эта презентация оказала решающее воздействие на союзников Великобритании в деле принятия решения о высылке российских дипломатов.

Презентация в печатном виде была распространена среди 80 высокопоставленных дипломатов. По словам Хантсмана, обзор «дела Скрипаля», подготовленный британским посольством, был «очень качественным и убедительным».

Шесть слайдов включают в себя титульный лист с датой и заголовком «Инцидент в Солсбери». На брифинге показ слайдов сопровождал расширенный устный комментарий посла Великобритании в России Лори Бристоу.

На втором слайде изложена хронологическая последовательность инцидента, начиная с 4 марта — дня отравления и попадания Скрипалей в больницу — и заканчивая 20 марта, днем высылки 23 российских дипломатических сотрудников. В презентации они называются «незарегистрированными офицерами российской разведки». Рядом с хронологией изображена карта местности с отмеченными ключевыми местами — домом Скрипаля, итальянским рестораном Zizzi, торговым центром Maltings и пабом Bishop's Mill.

На третьем слайде под заголовком «Новая фаза российской агрессии» описывается боевое отравляющее вещество «Новичок», изученное в расположенной неподалеку от Солсбери военной химической лаборатории Портон-Даун.

Британская сторона в презентации утверждает, что использование «Новичка» является первым со времен Второй мировой войны случаем применения химического оружия на территории Европы и «нарушает запрет, введенный Конвенцией по запрещению химического оружия [1993 года]».

Сразу после этого в презентации говорится, что Россия «без малейших сомнений ответственна за происшествие в Солсбери». Британцы утверждают, что «заслуживающего доверия альтернативного объяснения ситуации не существует». Согласно позиции Лондона, ни одна другая страна мира, кроме России, не имела «одновременно и возможностей, и намерения, и мотива».

Британское посольство в презентации подчеркивает, что РФ отказалась предоставить Лондону «убедительные доказательства» своей непричастности к инциденту. Также Лондон насчитал «около трех десятков параллельных попыток дезинформации».

На четвертом слайде британцы описывают действие БОВ «Новичок» на человеческий организм, а также приводят статистику пострадавших в результате инцидента — 51 человек прошел осмотр в госпитале, 131 мог потенциально находиться в контакте с отравляющим веществом.

К расследованию привлечены 250 сотрудников контртеррористических подразделений и 180 военнослужащих Вооруженных сил Великобритании.

Также перечисляются эффекты «Новичка», среди которых — потеря сознания, конвульсии, тахикардия, кома, тошнота, понос и избыточное потоотделение. Смерть может наступить в результате остановки сердца или удушья.

На пятом слайде перечисляются «длинным списком» действия, в которых Британия обвиняет Россию. В 12 блоках представлены инциденты, к которым якобы причастна РФ: убийство экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, DDoS-атаки на эстонский интернет в 2007 году, «вторжение в Грузию», «оккупация Крыма», «дестабилизация Украины», «сбитие Боинга MH-17», «хакерская атака на бундестаг», «попытка государственного переворота в Черногории», «вмешательство в выборы США», «кибератака на Минобороны Дании», а также «атака с помощью вируса-вымогателя NotPetya». Отметим, что официальные российские власти неоднократно отрицали обвинения по всем вышеуказанным инцидентам, требуя либо предоставить факты, либо же принять во внимание точку зрения Москвы.

Последний слайд сообщает о мерах, принятых Лондоном по результатам вышеизложенных обвинений. Во-первых, ответственность за все эти инциденты возлагается на Россию; во-вторых, «демонтируется» российская разведывательная сеть в Великобритании; в-третьих, замораживаются все планировавшиеся двусторонние контакты с Москвой; в-четвертых, усиливается пограничный контроль; в-пятых, усиливается борьба с криминалом и коррупцией. Также Британия собирается принять некие новые законы и «прочие меры по противодействию враждебному государству».

Британский посол Лори Бристоу на брифинге 22 марта заявил, что «принцип действий России заключается в том, чтобы разобщать, вводить в заблуждение и сеять сомнение».

«В ближайшие месяцы ваша поддержка в деле принятия мер по обеспечению безопасности каждого человека и нашей общей международной безопасности будет иметь ключевое значение. Мы должны показать России, что она должна ответить за происшедшее», — подчеркнул британский посланник.

Вскоре после публикации презентации официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту риторику «провалом» премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и «манипуляцией» мнением всего мира.

«Это провал Терезы Мэй. Раскрыта крупнейшая манипуляция мировым общественным мнением, в которой замешаны власти Великобритании. Оцените. На основе шести картинок приняты решения ответственности государства в химической атаке», — заявила Захарова.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 25 стран альянса вышлют или уже выслали российских дипломатов. Москва обещает отвечать на выдворения «по принципу взаимности», подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.