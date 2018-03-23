«Его отсутствия никто не заметит»

Евросоюз отзывает на консультации своего посла Маркуса Эдерера из России, приводит RT слова премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. Решение было принято из-за дела об отравлении в Великобритании бывшего полковника ГРУ Минобороны России Сергея Скрипаля.

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«Мы договорились как ЕС... отозвать посла ЕС из России в Брюссель для консультаций. Отдельные страны Евросоюза будут решать в ближайшие дни, хотят ли они предпринять дополнительные действия», — сказал дипломат.

Как заявил источник в ЕС, знакомый с ситуацией, посол может быть отозван примерно на месяц. Эдерер вернется в Брюссель уже в эти выходные, приводит ТАСС заявление внешнеполитической службы ЕС.

Первый заместитель председателя комитета Совета федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что в России отсутствие посла ЕС даже не заметят, передает НСН.

«Этот отзыв на какое-то время — достаточно распространенная практика в дипломатических отношениях. Она означает лишь некоторое охлаждение из-за спорных моментов в отношениях сторон. Я думаю, что через какое-то время, может быть, месяца два-три, посол вернется и все продолжится.

Его отсутствия даже никто не заметит. Есть посол ЕС в Москве, уехал в отпуск или отъехал на какое-то время на родину — это проблема Евросоюза», — пояснил сенатор.

Парламентарий предположил, что этой мерой лидеры стран Евросоюза проявили солидарность с британским премьер-министром, чтобы не обидеть ее.

При этом в тот же день – 23 марта — глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что страны — члены ЕС высказались за необходимость развития отношений с Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам двухдневной встречи лидеров объединения.

«Каждый выразил свое мнение, осуждая инцидент в Солсбери. Но в то же время каждый выразил готовность развивать лучшие отношения с Россией», — сказал европолитик.

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что в понедельник, 26 марта, страны Евросоюза примут дополнительные меры в связи с «делом Скрипаля».

В то же время постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов назвал отзыв посла ЕС в Москве обычной практикой в дипломатии, передает ФАН.

«Это обычный дипломатический прием, дающий политический сигнал. Господин Эдерер ожидается здесь, в Брюсселе, для консультаций с высоким представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Сколько продлятся эти консультации в данном случае, неизвестно. Международная практика говорит, что иногда они длятся неделю, иногда — месяц, два. Но это в любом случае — временное событие», — пояснил дипломат.

Кроме того, глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков провел брифинг 23 марта для послов стран-участниц Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как отмечается в комментарии российского внешнеполитического ведомства, позиция Москвы по «делу Скрипаля» нашла понимание у партнеров по ОДКБ.

«Подтверждено, что Россия никоим образом не причастна и в принципе не может иметь никакого отношения к инциденту в Солсбери. Нервно-паралитический газ под кодовым западным названием «Новичок» в Российской Федерации никогда не производился. Указано, что британская сторона нарушает не только нормы гуманитарного права, но и Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года…» — говорится в сообщении российского дипведомства.

Вместе с тем Франция заявила о готовности поддержать жесткие и скоординированные санкции Запада против России в связи делом Скрипаля. Об этом заявил французский лидер Эмманюэль Макрон на встрече Евросовета в Брюсселе.

«Ситуация со Скрипалем требует скоординированного и решительного ответа со стороны ЕС и его членов. Несколько стран, включая Германию и Францию, примут вскоре скоординированные решения», — указал Макрон, добавив, что применение нервно-паралитического вещества в Солсбери является угрозой для всей европейской безопасности.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала обвинения в адрес Москвы. По ее мнению, они «имеют под собой прочное основание». Глава ФРГ отметила, что британский премьер Тереза Мэй представила лидерам европейских стран «определенные доказательства» причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери.

Некоторые другие европейские страны также не исключают возможности отозвать своих дипломатов из России или же выслать российских дипломатов в Москву. В частности, о готовности пойти на такой шаг заявили Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Против отзыва дипломат выступили Греция, Словакия, Кипр и Италия.