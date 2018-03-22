«Припомнили ядерную бомбу и колючую проволоку»

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne заявила, что лидер партии «Батькивщина» и экс-премьер Юлия Тимошенко тайно встречалась с лидером самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александром Захарченко.

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По словам Савченко, это произошло «на изломе майдана перед войной [на юго-востоке Украины]» в 2014 году. Тогда Тимошенко хотела получить политическую и военную поддержку Донбасса, но «ей припомнили ту ядерную бомбу и колючую проволоку».

Савченко утверждает, что узнала о разговоре экс-премьера и Захарченко, когда сама ездила проводить переговоры с главой ДНР. При этом тогда Тимошенко раскритиковала ее за этот поступок.

Депутат подчеркнула, что «Батькивщина» и Тимошенко ведут себя крайне лицемерно и нечестно по отношению к украинцам.

В начале 2014 года в интернете появилась аудиозапись телефонного разговора Юлии Тимошенко с миллионером и экс-заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Нестором Шуфричем. На записи экс-премьер Украины призывает брать оружие и идти «мочить кацапов».

«Я включу все связи, я подниму весь мир для того, чтобы <…> от этой России просто не осталось даже выжженного поля», — слышны на записи слова Тимошенко. Также она заявила, что «русских изгоев» нужно «расстреливать из атомного оружия».

Впоследствии экс-премьер Украины подтвердила достоверность разговора с Шуфричем, однако добавила, что указанные слова бизнесмена о «восьми миллионах русских», оставшихся на Украине без политического представительства, были «домонтированы».

В 2016 году, будучи еще членом партии Тимошенко «Батькивщина», Надежда Савченко в трехстороннем порядке общалась с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Минске.

После той встречи Савченко заявила, что она не увидела «чертей» в лидерах самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александре Захарченко и Игоре Плотницком. По словам депутата, если бы она говорила с чертом, то «мы бы ни о чем не договорились». Она подчеркнула, что «говорила с людьми».

На прошлой неделе народный депутат Украины от «Народного фронта», советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире телеканала «112 Украина» сообщил, что Савченко подозревают в организации подготовки госпереворота на Украине. Геращенко отметил, что если эти подозрения подтвердятся, президент Украины Петр Порошенко примет решение о лишении ее звания Героя Украины.

Вскоре после этого Савченко заявила, что «швырнет в лицо» Порошенко высшую государственную награду Украины. Она также опубликовала в сети видеоролик, на котором, стоя в пустом темном зале заседаний Верховной рады под напряженную музыку, Савченко говорит «бабах». После этого нардеп спрашивает с ухмылкой «что, страшно?», и говорит, что «они» (власти Украины) боятся «нас» (очевидно, сторонников Савченко и украинцев).

Также Савченко объявила, что коллеги-парламентарии после ее экспрессивного предложения кинуть в сессионный зал Рады парочку гранат предложили распылить ядовитый газ в здании ВРУ.

16 марта Надежда Савченко была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Ей вменяется «подготовка террористических актов на территории Украины» и «подготовка государственного переворота». Согласно сообщению на сайте, Савченко курировала проект террористического акта в Киеве.

СМИ писали, что Савченко пронесла в сессионный зал Верховной рады три гранаты и пистолет. Позже нардеп уточнила, что пистолет — наградной, и она как офицер ВСУ может носить его «везде, где захочет». Вскоре после этого президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому проносить оружие и боеприпасы любого типа на территорию административных зданий запрещается.

22 марта Верховная рада Украины проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности с Надежды Савченко и за ее арест. На этом же заседании экс-летчицу задержали. Таким образом, нардепы поддержали предложение генпрокурора Юрия Луценко.

Он объяснил, что Савченко не отказалась от совершения преступления и не прекратила отношения с другими вероятными соучастниками преступления. Кроме того, по его мнению, она может скрываться от органов досудебного расследования, оказывать влияние на свидетелей, а также совершать преступления против национальной и общественной безопасности.