Россия не стала отвечать на ультиматум Мэй

Срок ультиматума, выдвинутого премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, истек с наступлением среды, 14 марта. Россия отказалась давать какие-либо объяснения по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ и агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как сообщает Reuters, в российском посольстве в Лондоне подчеркнули, что РФ не даст ответа на ультиматум, пока не получит от британской стороны образцов боевого отравляющего вещества, использованного при покушении.

Источник в дипмиссии также заявил, что Россия не имеет никакого отношения к атаке на Скрипаля. По его словам, Москва не постоит за ответом на обвинения со стороны Лондона и ответные меры «непременно последуют».

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В понедельник, 12 марта, Тереза Мэй произнесла речь перед парламентом Британии, поставив правительству Российской Федерации ультиматум: в 24 часа российские власти должны дать «правдоподобные объяснения» покушения на Скрипаля и его дочь. По мнению Мэй, Кремль «либо организовал атаку на Скрипалей», либо же «утратил контроль над опаснейшим боевым отравляющим веществом «Новичок». Срок ультиматума истек вечером вторника, 13 марта.

В случае если Россия откажется давать объяснения по делу Скрипаля, то Лондон пообещал расценивать инцидент в городе Солсбери (где были найдены отравленные) как незаконное применение силы РФ против Великобритании.

Мэй также подчеркнула, что российские силовики «имеют значительный опыт в ликвидации людей с помощью отравляющих веществ», и добавила, что «Кремль рассматривает перебежчиков как законную мишень». По мнению британского премьера, это «косвенно доказывает вину Москвы».

При этом у британской полиции нет подозреваемого в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, сообщается в твиттере силового ведомства.

«На данном этапе расследования мы пока что не можем объявить подозреваемого», — подтвердил эту же информацию представитель полиции в ходе брифинга.

МИД России раскритиковал обвинения со стороны Великобритании, передает ФАН.

Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что, «прежде, чем ставить ультиматумы [с требованием] отчитаться перед британским правительством за 24 часа», Лондону стоит соблюдать взятые на себя обязательства в рамках международного права — в частности, Конвенции по запрещению химического оружия.

Минпромторг заявил, что в России не осталось запасов боевого отравляющего вещества «Новичок». «В настоящее время в России уничтожено 100 % имевшихся запасов химического оружия, что было зафиксировано инспекторами международной Организации по запрещению химического оружия», — говорится в заявлении министерства. Также в Минпромторге отметили, что химическое оружие в России уничтожалось с декабря 2002-го по сентябрь 2017 года на семи станциях ликвидации.

Нервно-паралитические вещества семейства «Новичок» были созданы еще в конце 1980-х годов в Государственном НИИ органической химии и технологии (ГНИИОХТ). Этот яд считался сильнейшим и не имеющим мировых аналогов химоружием. В 1991 году кураторы создания этого вещества получили Ленинскую премию. Химическая формула «Новичка» позволяет приводить его в действие непосредственно перед применением, а до того момента оно остается безвредным, отметили его создатели после распада СССР.

После отказа России отвечать на ультиматум Британия может предпринять ряд шагов, о которых сообщила газета The Guardian. Так,

Лондон может выслать российских дипломатов, заморозив в одностороннем порядке дипломатические отношения с РФ, объявить полный бойкот Чемпионата мира по футболу-2018, отозвать лицензию на вещание у телеканала RT, а также арестовать активы и счета российских политиков и олигархов в Лондоне, опубликовав персональную информацию.

Кроме того, газета назвала в качестве одной из мер отключение России от банковской платежной системы SWIFT и возможное усиление военного присутствия британского контингента и других стран НАТО у границ России. Также возможно, что РФ включат в список «стран оси зла», поддерживающих международный терроризм.

Член Совета Федерации Игорь Морозов после речи Терезы Мэй заявил, что Москва не оставит без ответа обвинения в свой адрес. «Британцы должны знать, что натолкнутся на очень жесткий ответ со стороны России. Наша позиция будет сдержанной, адекватной, но жесткой. Мы посмотрим, какой будет ход со стороны Лондона, и адекватно ответим на этот вызов», — подчеркнул сенатор.

Президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о деле Скрипаля заявил, что британцам «надо разобраться там у себя», а после этого будет возможен какой-либо диалог.