Выборы есть, а признания нет

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не признает результатов выборов президента России на территории Крыма, передает RT.

«Мы будем продолжать осуждать нарушения международного права, мы также не признаем выборы, которые будут проводиться в Крыму, и будем продолжать санкции в этом отношении», — сказала Могерини на встрече с президентом Украины Петром Порошенко.

Eric Vidal/Reuters Федерика Могерини

Сам Порошенко подтвердил, что Киев также не признает эти выборы. «Я призвал Европейский союз к аналогичным действиям в ответ на незаконные так называемые выборы», — добавил Порошенко.

В ходе совместного брифинга с главой европейской дипломатии Порошенко также обратился к странам-членам Европейского союза с просьбой предоставить Украине оборонительное вооружение. «Пришло время содействовать предоставлению странами-членами ЕС оборонного вооружения Украине в соответствии с национальным и международным законодательством», — заявил Порошенко.

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Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года в результате всенародного референдума — более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

Украина результатов референдума не признает и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Также присоединение Крыма к России не признают США и страны Европейского союза.

Стоит отметить, что эти страны также не признали и результаты прошедших на территории Крыма в 2016 году выборов в Государственную думу России.

На избирательных участках в Крыму не присутствовали наблюдатели ни от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), ни от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). «Евросоюз по-прежнему непоколебим в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорилось в официальном заявлении ЕС, опубликованном 19 сентября 2016 года.

«Еще раз приведу позицию США: Крым есть и навсегда останется частью Украины, несмотря на все возможные юридические действия со стороны России. Мы никогда не признаем Крым как часть России. Мы также не признаем выборы в Госдуму, которые проходят на территории Крыма», — заявляла после выборов посол США на Украине Мари Йованович.

«Украина решительно осуждает организацию РФ на территории временно оккупированных автономной республики Крым и города Севастополь выборов в Государственную думу Федерального Собрания РФ седьмого созыва. (...) Украина передаст всем своим международным партнерам перечень лиц, непосредственно причастных к организации избирательного фарса в Крыму, и тех, кто принимал участие в незаконных выборах, для включения их в санкционные списки», — заявляли в МИД Украины.

В ответ на все эти заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что

Москва не намерена обсуждать электоральные процессы на своей территории ни с какой из стран.

Власти РФ и в частности президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивали, что после событий 2014 года вопрос территориальной принадлежности Крыма «исторически закрыт».

В опубликованном на днях фильме журналиста Андрея Кондрашова, российский президент вновь заявил, что таких обстоятельств, при которых Крым может быть возвращен Украине «нет и не будет никогда». «Да что Вы, с ума сошли что ли?!» — спросил Путин.

В еще одном опубликованном недавно документальном фильме «Миропорядок 2018» телеведущего Владимира Соловьева, Владимир Путин заявил, что Россию «кто-то сознательно подвел к черте» присоединения Крыма.

«Мне иногда кажется, и думаю, что под этим есть определенные основания, что кто-то сознательно подвел нас к такой черте, оказавшись на которой мы должны были действовать так, как мы действовали. Мало, конечно, кто ожидал, что мы будем действовать так быстро, так решительно, если не сказать дерзко», — сказал российский лидер.