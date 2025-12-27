Медсестра из Тульской области спасла пассажирку на борту самолета

Медсестра Новомосковской больницы в Тульской области Равза Ткачева оказала помощь пассажирке самолета, которой стало плохо во время рейса в начале декабря. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его информации, Ткачева вместе с дочерью летела в отпуск, когда примерно за 40 минут до посадки одной из пассажирок стало плохо и появилось предобморочное состояние. Медсестра сразу откликнулась на просьбу о помощи и выполнила необходимые медицинские действия. В результате состояние женщины улучшилось, и она пришла в себя.

Миляев отметил, что Ткачева много лет работала операционной медсестрой, а сейчас продолжает трудиться в клинико-диагностическом центре. Ее общий стаж работы в медицине составляет около 40 лет.

Губернатор также сообщил, что авиакомпания, которая выполняла рейс, официально поблагодарила медсестру за оказанную помощь.

Подобная история случилась накануне. Врач из Приморья спасла жизнь пассажирке самолета, следовавшего из Владивостока в Москву, у которой в полете развился анафилактический шок.

Ранее медсестра спасла пассажирку, потерявшую сознание на рейсе из Иркутска в Санкт-Петербург.