Зеленский оценил ущерб от ночного обстрела Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что в ночь на 27 декабря республика подверглась очередной атаке.

По словам политика, ночью Украину атаковали с помощью почти 500 беспилотников и 40 ракет, в том числе «Кинжал».

Зеленский назвал главной целью атаки Киев, а именно объекты энергетики и гражданской инфраструктуры. Он добавил, обстрел продолжается до сих пор.

В настоящее время в некоторых районах Киева и области отсутствует электроснабжение и отопление. Продолжается ликвидация пожаров. На некоторых энергообъектах начали работать ремонтные бригады, на других персонал ушел в укрытия. Спасатели и ремонтники начнут работы сразу после отбоя воздушной тревоги, написал президент.

В министерстве обороны России подтвердили ночные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Там заявили, что эти объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины, и предприятиям военно-промышленного комплекса. Удары наносились гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками.

Ранее эксперт назвал сроки восстановления энергетики Украины.