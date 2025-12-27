Аэропорты Литвы из-за метеозондов с контрабандой потеряли €800 тысяч

Аэропорты Литвы из-за метеозондов с контрабандой понесли убытки в €800 тысяч

Международные аэропорты Литвы в Вильнюсе, Каунасе и Паланге на фоне ситуации с контрабандой сигарет с помощью метеорологических зондов понесли убытки в размере более €800 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную компанию Lietuvos Oro Uostai («Аэропорты Литвы»).

«Авиакомпании, предприятия наземного обслуживания аэропортов и другие партнеры понесли из-за закрытия аэропортов, вызванных несанкционированными полетами метеозондов, с начала года убытков на 800 тыс. евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последние два месяца осени, в период наиболее активной фазы незаконных полетов, убытки составили €200 тыс.

20 ноября аэропорт Вильнюса закрыли на прием и выпуск самолетов из-за «неопознанных объектов» в небе. По словам источника в диспетчерской службе, объекты были похожи на воздушные шары.

11 ноября три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию с метеозондами в Литве.