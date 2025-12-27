Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Аэропорты Литвы из-за метеозондов с контрабандой потеряли €800 тысяч

Аэропорты Литвы из-за метеозондов с контрабандой понесли убытки в €800 тысяч
Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Международные аэропорты Литвы в Вильнюсе, Каунасе и Паланге на фоне ситуации с контрабандой сигарет с помощью метеорологических зондов понесли убытки в размере более €800 тыс. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственную компанию Lietuvos Oro Uostai («Аэропорты Литвы»).

«Авиакомпании, предприятия наземного обслуживания аэропортов и другие партнеры понесли из-за закрытия аэропортов, вызванных несанкционированными полетами метеозондов, с начала года убытков на 800 тыс. евро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что только за последние два месяца осени, в период наиболее активной фазы незаконных полетов, убытки составили €200 тыс.

20 ноября аэропорт Вильнюса закрыли на прием и выпуск самолетов из-за «неопознанных объектов» в небе. По словам источника в диспетчерской службе, объекты были похожи на воздушные шары.

11 ноября три самолета не смогли приземлиться в аэропорту Вильнюса из-за метеозондов, в которых находились контрабандные товары. Два рейса, летевшие из Тенерифе и Мадейры, были перенаправлены в Каунасский аэропорт, а самолет из Амстердама — в аэропорт Риги.

Ранее Лукашенко прокомментировал ситуацию с метеозондами в Литве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515587_rnd_5",
    "video_id": "record::a113a85a-ca3e-4495-9a9f-8bfd2d2da634"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+