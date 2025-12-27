Российские военные застали украинских солдат, распивающих чай в одном из домов в Косовцеве в Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады российской группировки войск «Восток» с позывным «Лев».

«Мы зашли в дом, они (солдаты ВСУ. — прим. ред.) сидели, пили чай», — рассказал офицер.

Накануне Минобороны России сообщило, что группировка «Восток» за два дня взяла под контроль населенный пункт Косовцево. При штурме села российские бойцы ликвидировали группу боевиков вооруженных сил Украины (ВСУ). В доме, куда зашли российские военные, находился украинский военнослужащий без бронежилета, в темных очках. Он думал, что к нему подступают товарищи, поэтому вышел навстречу российским штурмовикам и был сразу уничтожен. В доме находились еще два противника. Российские военные закидали дом гранатами и только потом в него вошли.

Ранее Балицкий рассказал, что группировка «Восток» выдавливает ВСУ из Запорожской области.