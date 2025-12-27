Размер шрифта
Пророссийские подпольщики ликвидировали сотрудников военкомата в Одесской области

Сальдо: подполье ликвидировало двух сотрудников ТЦК в Одесской области
Сергей Бобылев/РИА Новости

Пророссийские подпольщики в Одесской области ликвидировали двух сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК; аналог военкомата). Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, сотрудники ТЦК «охотились на людей».

Чиновник назвал произошедшее проявлением народной войны против «преступного режима, который уже давно стал людоедским».

В ноябре газета The New York Times писала, что на Украине, в городе Вилково Одесской области, который называют «украинской Венецией», не осталось мужчин, кроме мэра города Матвея Иванова.

По данным издания, все мужчины призывного возраста из этого города либо были мобилизованы, либо же скрываются от сотрудников ТЦК.

30 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в стране на очередной 90-дневный срок, до 3 февраля 2026 года.

Ранее депутат Рады рассказал, сколько платят украинцы, чтобы избежать мобилизации.

Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
