Рогов заявил, что главу РДК постигла предательская участь

Главаря «Русского добровольческого корпуса (признан в РФ террористической организацией) Дениса Капустина постигла участь предателя. Такое мнение высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

«Запорожская область — гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина постигла участь предателя. Он просто позорил слово русский, потому что русского у него в душе ничего не было», — сказал он.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что Капустин действовал под руководством спецслужб Запада. Он подчеркнул, что Капустин ушел на тот свет государственным изменником, а предательство считается худшим оскорблением среди военных.

27 декабря главарь «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин был ликвидирован при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, говорится в заявлении этого формирования. Однако некоторые российские военные блогеры сомневаются в достоверности этих данных. По их мнению, это может быть очередной пиар-акцией РДК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

