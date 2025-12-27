Размер шрифта
Стали известны подробности по делу о машине, провалившейся под лед в Якутии

РИА Новости: водитель провалившегося под лед в Якутии автомобиля мог заблудиться
МЧС России

Водитель провалившегося под лед в Якутии минивэна мог заблудиться в темноте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную службу спасения.

«Машина переезжала реку в неположенном месте и попала в полынью, образовавшуюся из-за сточных вод. Движение машин в этом месте запрещено. Возможно, водитель заблудился в темноте и в тумане», — сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел на реке Лене. Водитель перевозил пассажиров по несанкционированной переправе. Лед не выдержал и автомобиль провалился в воду.

В машине ехали 7 человек. Пятеро смогли выбрались. Один взрослый мужчина и 11-летняя девочка не выжили.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Кроме того, в селе Кетово Курганской области автомобиль с людьми провалился под лед. Три пассажира самостоятельно выбрались из воды и сообщили о происшествии в экстренные службы.

Ранее стало известно о состоянии людей, провалившихся на авто под лед в Якутии.

