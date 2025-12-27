Сотрудники антикоррупционного бюро разоблачили преступную группу депутатов Рады

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили преступную группу депутатов Верховной рады. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро.

По данным следствия, участники группы регулярно получали неправомерную выгоду за голосование в украинском парламенте.

Ведомства пообещали раскрыть подробности позднее.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники НАБУ въехали в правительственный квартал в Киеве. По его словам, в ближайшие дни антикоррупционные органы могут предъявить обвинения нескольким депутатам от правящей партии «Слуга народа», которых подозревают в получении неформальных выплат из черной кассы.

10 ноября НАБУ развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее СМИ писали, что Зеленский стал избавляться от людей из своего комедийного прошлого.