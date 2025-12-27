Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Сотрудники антикоррупционного бюро разоблачили преступную группу депутатов Рады

Депутат Гончаренко: НАБУ разоблачило преступную группу депутатов Верховной рады
РИА Новости

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) разоблачили преступную группу депутатов Верховной рады. Об этом сообщается в Telegram-канале бюро.

По данным следствия, участники группы регулярно получали неправомерную выгоду за голосование в украинском парламенте.

Ведомства пообещали раскрыть подробности позднее.

В этот же день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что сотрудники НАБУ въехали в правительственный квартал в Киеве. По его словам, в ближайшие дни антикоррупционные органы могут предъявить обвинения нескольким депутатам от правящей партии «Слуга народа», которых подозревают в получении неформальных выплат из черной кассы.

10 ноября НАБУ развернуло масштабную спецоперацию, направленную на расследование коррупционных схем в энергетической сфере. Как заявили в ведомстве, расследование, длившееся полтора года, позволило собрать внушительную доказательную базу, включая порядка тысячи аудиозаписей. В числе ключевых подозреваемых фигурирует Миндич, которого называют ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. Незадолго до начала обысков Миндич покинул территорию Украины, воспользовавшись израильским паспортом.

Ранее СМИ писали, что Зеленский стал избавляться от людей из своего комедийного прошлого.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27515371_rnd_2",
    "video_id": "record::8760fc86-3dd2-4183-89f9-748d6d845e5f"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+