Лоза об участии в «Давай поженимся»: «Лучше бы дома остался»

Певец Юрий Лоза назвал «Давай поженимся» отстойным проектом
Музыкант и композитор Юрий Лоза во время интервью, 2019 год
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Певец Юрий Лоза в Telegram-канале раскритиковал передачу «Давай поженимся».

«Сходил на передачу «Давай поженимся» – лучше бы дома остался», — поделился артист.

Лоза объяснил, что подобные проекты — это не его формат. Артист согласился участвовать в передаче при условии, что не будет исполнять хит «Плот». Певец хотел исполнить другую песню, которая была про Новый год.

«Мне пообещали, но всю передачу построили вокруг плота: они его сколотили из бревен, ползали по нему, саму песню пели, танцевали, показывали жестами, а потом с помощью искусственного интеллекта состряпали песнюху о том, что я не хочу петь «Плот». Я всё стерпел ради того, чтобы в конце исполнить то, что они мне обещали...» — заявил певец.

По словам Лозы, в финальном монтаже его выступления обрезали. В эфир попали два куплета из трех.

«Ради чего? Ради всей этой пошлой чепухи, из которой и слеплен данный отстойный проект? Слов нет...» — отметил артист.

