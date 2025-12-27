В Италии задержали обвиняемого в РФ в мошенничестве бывшего сенатора

Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Хорошавцев, обвиняемый в РФ в мошенничестве, был задержан в Италии по международному ордеру, выданному Россией. Однако суд Милана отклонил запрос и освободил его, пишет газета Corriere della Sera.

По информации издания, Хорошавцева задержали накануне в одной из гостиниц. Журналисты выяснили, что там мужчина навещал дочь.

Из материала следует, что сам бывший сенатор живет в Испании и имеет вид на жительство. Хорошавцев также якобы имеет израильское гражданство. Минюст Мадрида уже отклонил прошение об экстрадиции, пишет Corriere della Sera.

В России Виктор Хорошавцев обвиняется в шести случаях мошенничества в особо крупном размере. По материалам дела, в качестве потерпевшей стороны выступает государственная корпорация «Агентство страхования вкладов». В мае Тверской суд Москвы вынес постановление о его заочном аресте, экс-сенатор был объявлен в федеральный и международный розыск. С 2003 по 2009 год Хорошавцев был членом Совета Федерации от Удмуртии.

