Тренер сборной России заявил, что Сафонов является первым номером в «ПСЖ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что Матвей Сафонов является основным голкипером во французском «ПСЖ», передает «Матч ТВ».

«Теперь в «ПСЖ» хотят посмотреть на еще одного вратаря, чтобы понимать, на кого дальше рассчитывать, если нет Матвея. Потому что на сегодняшний день Матвей — номер один в «ПСЖ». Думаю, никто с этим спорить не будет», — сказал Кафанов.

В декабре Сафонов сыграл четыре матча в стартовом составе подряд. Четвертым стал Межконтинентальный кубок против бразильского «Фламенго», который состоялся на стадионе «Ахмед бин Али» в Катаре. Основное время завершилось с результатом 1:1. В дополнительное время команды мячей не забили, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «ПСЖ» — 2:1, благодаря игре Сафонова, который отразил четыре пенальти. Российский вратарь стал первым голкипером в истории турниров под эгидой Международной федерации футбола, кому покорилось такое достижение.

Ранее легендарный футболист заявил, что Сафонов не уступает Джанлуиджи Доннарумме.