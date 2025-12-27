Трамп потребовал от минюста опубликовать все имена «списка Эпштейна»

Трамп призвал обнародовать все имена списка Эпштейна и выставить их на посмешище

Президент США Дональд Трамп потребовал от министерства юстиции обнародовать все имена из списка «дела Эпштейна». Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

По мнению политика, с финансистом Джеффри Эпштейном сотрудничали демократы, а не республиканцы. Трамп потребовал опубликовать имена этих демократов, «выставить их на посмешище», а также призвал ведомство «вернуться к работе на благо» Соединенных Штатов.

Трамп добавил, что «радикальные левые» не желают говорить о положительных сторонах его политики и Республиканской партии США, им нужен лишь «давно покинувший этот свет» Эпштейн, чье дело до сих пор обсуждается в публичном поле страны.

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, но спасти его не удалось.

Ранее сообщалось, что Эпштейн хранил дома головной убор с надписью на русском языке.